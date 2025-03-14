В Сумской области российские штурмовики попадают в «мясорубку» 3 14.03.2025, 12:30

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ВСУ на этом направлении применяют все имеющееся вооружение.

Российские оккупационные войска пытаются прорваться через границу в Сумской области, чтобы обойти подразделения ВСУ, которые находятся на Курщине (РФ), однако попадают в «мясорубку». Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, украинские пограничники фиксируют попытки малых штурмовых групп противника подойти к границе, зайти на территорию Украины, и, используя особенности местности, максимально глубоко, насколько могут, проникнуть в Сумскую область. На украинской территории оккупанты хотят закрепиться, чтобы в дальнейшем дождаться таких же групп для подкрепления и наращивания боевых возможностей.

«Но фактически эти группы, даже если они где-то прячутся на местности, уничтожаются нашими воинами с помощью FPV-дронов, артиллерии... Видим, что враг просто бросает в такую мясорубку своих военных, не жалея их, с надеждой, что им удастся накопиться и проводить дальше штурмовые действия вглубь нашего государства», - сказал Демченко.

Как уточнил спикер, речь идет за направление села Новенькое, или левее - в направлении населенного пункта Журавка.

«Но все составляющие Сил обороны, все подразделения, которые находятся на этом направлении, применяют все имеющееся вооружение - артиллерию, минометные расчеты, беспилотные летательные аппараты для того, чтобы уничтожать эти группы еще на подходе к нашей границе...Фактически, как на территории Украины, так и вне линии государственной границы за минувшие сутки подтверждено, что около 15 военнослужащих РФ убиты, и более 10 получили ранения и вынуждены были отходить от нашей территории», - рассказал пограничник.

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