«Германия снова в строю»: Фридрих Мерц представил программу коалиции 4 11.04.2025, 12:26

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Новый кабинет приступит к исполнению обязанностей в начале мая.

Лидер христианских демократов Германии Фридрих Мерц объявил о завершении переговоров по формированию нового коалиционного правительства и заявил, что новый кабинет, который Мерц возглавит в качестве канцлера, приступит к исполнению обязанностей в начале мая, сообщает «Радио Свобода».

Будущий глава правительства отметил, что переговоры о создании коалиции проходили на фоне «растущей международной политической напряженности», упомянув продолжающееся вторжение России в Украину и новые импортные тарифы, введенные США. «Российский агрессор, Путин, не проявляет желания прекратить войну и заставить оружие замолчать. В то же время экономическая неопределенность чрезвычайно возрастает. Только на этой неделе решения правительства США вызвали новую турбулентность», – сказал Фридрих Мерц.

ХДС/ХСС и СДПГ объявили о коалиционном соглашении

Он станет новым канцлером Германии в коалиции с социал-демократами во главе с Ларсом Клингбайлем, который, как ожидается, займет пост министра финансов. Самому Мерцу 69 лет, он на 22 года старше своего коалиционного партнера, но, судя по всему, находится в хорошей физической и интеллектуальной форме.

После объявления состава нового правительства был опубликован его 144-страничный политический план, в котором обещана решительная поддержка Украины. «Мы будем оказывать всестороннюю поддержку Украине, чтобы она могла эффективно защищаться от российского агрессора и отстаивать свои позиции на переговорах», – говорится в документе.

Уходящее правительство Германии, возглавляемое социал-демократами под руководством канцлера Олафа Шольца, было ключевым поставщиком военной и экономической помощи Украине после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Мерц, будучи лидером оппозиции, часто призывал правительство Шольца действовать быстрее и смелее. Но пока неясно, что это будет означать на практике, когда канцлером станет сам Мерц.

Во время недавнего визита в Берлин президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что новое правительство поставит Киеву крылатые ракеты «Таурус». Это давняя просьба Украины, но Фридрих Мерц уклонился от четкого ответа на этот вопрос.

Ожидается, что новое правительство значительно увеличит оборонный бюджет Германии, хотя пока не ясно, на сколько именно. Еще до вступления в должность Мерц провел через парламент конституционную реформу, согласно которой строгие ограничения государственного долга больше не распространяются на расходы на оборону.

«В настоящее время наша безопасность находится под большей угрозой, чем когда-либо после окончания «холодной войны». Самая большая и прямая угроза исходит от России», – говорится в программном документе новой коалиции. В нем также отмечено, что «стремление Путина к власти угрожает международному порядку, основанному на правилах».

В документе нет упоминания о президенте США. Но когда иностранный журналист спросил Мерца о связях с Вашингтоном, тот ненадолго перешел на английский, чтобы сказать: «Послание Дональду Трампу следующее: Германия снова в строю, Германия будет выполнять свои обязательства в области обороны».

Отвечая на вопрос о тарифах, Мерц сказал, что Европа должна искать совместное с США решение проблемы. Его слова прозвучали через несколько часов после того, как страны ЕС согласовали ряд контрмер, включая поэтапные тарифы на отдельные импортные товары из США, начиная с 15 апреля. Позднее, вечером 9 апреля, обстановку несколько разрядило новое неожиданное решение Трампа: отложить на 90 дней начало действия новых пошлин для большинства стран, за исключением Китая, для которого эти пошлины, наоборот, подняты до 125%.

Мерц – давний сторонник тесных трансатлантических связей, к тому же он четыре года проработал в американской инвестиционной компании BlackRock. После своей победы на выборах в феврале, на фоне напряженных отношений между Европой и новой администрацией США, он заявил, что Европа должна обеспечить свою независимость от Вашингтона в вопросах обороны. Тем не менее, в коалиционном соглашении говорится, что отношения с США имеют «первостепенное значение».

«В торговой политике мы стремимся к тесному сотрудничеству со всей Северной Америкой. Трансатлантическое экономическое пространство предлагает наилучшие условия для успеха в глобальной конкуренции», – также отмечается в документе.

Программа нового правительства подтверждает приверженность Германии сотрудничеству с Вашингтоном и другими западными партнерами для прекращения ядерной программы Ирана. «Мы поддерживаем международные санкции против иранского режима и будем добиваться включения Революционной гвардии в список террористических организаций ЕС», – говорится в документе.

Среди внутренних приоритетов нового правительства – обещания ускорить рост экономики с помощью экономических реформ и пресечь нелегальную иммиграцию.

Новая коалиция должна быть одобрена членами партии социал-демократов и высшим руководством христианских демократов перед голосованием о доверии в парламенте. По идее, с этим не должно возникнуть проблем: у ХДС, ее «сестринской» партии ХСС (действует в федеральной земле Бавария) и СДПГ есть в Бундестаге большинство в 13 мест. Это, однако, не гарантирует правительству Мерца хороших стартовых условий. По данным последних опросов общественного мнения, праворадикальная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) практически сравнялась по популярности с ХДС/ХСС (согласно результатам другого опроса, даже опередила новую правящую партию на 1%).

Еще до начала работы нового кабинета и будущий канцлер, и его партия пережили падение рейтинга, что бывает нечасто. Мерц к началу апреля пользовался поддержкой лишь 25% электората – на 10% меньше, чем в феврале, когда его партия выиграла выборы. 35-процентным рейтингом могут похвастаться оба коалиционных партнера Мерца – лидер баварской ХСС Маркус Зёдер и шеф социал-демократов Ларс Клингбайль. А самым популярным немецким политиком остается социал-демократ Борис Писториус (60%). В уходящем кабинете Олафа Шольца он занимал пост министра обороны и, судя по всему, сохранит эту должность и при Мерце.

Многие голосовавшие за христианских демократов разочарованы тем, что Фридрих Мерц частично отказался от «бюджетного тормоза», ограничивавшего расходы федеральной казны, и вообще во многом пошел навстречу социал-демократам. Последние, по мнению многих аналитиков, умело сыграли на том, что лидер ХДС очень хотел добиться создания коалиции двух, а не трех партий, памятуя печальный опыт предшественника: кабинет Шольца развалился из-за разногласий с младшим из трех коалиционных партнеров – свободными демократами.

Как бы то ни было, правый фланг электората упрекает Мерца в «сдаче позиций», чем активно пользуется АдГ. Один из ее лидеров Тони Крупалла уже спросил будущего канцлера во время парламентской сессии: «За что вы вообще выступаете, господин Мерц? Похоже, вам привили гены СДПГ». А лидер других, левых популистов – Сара Вагенкнехт пророчит продолжение и углубление экономической рецессии, которую она уже окрестила в честь лидера ХДС «мерцессией». Будущий канцлер, однако, отвергает критику и заявляет, что его правительство покажет себя «сильным и дееспособным».

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