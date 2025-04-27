«Не успокоюсь, пока весь творог в этом городе не будет принадлежать только мне» 27.04.2025, 12:47

Белорусы отреагировали на новый дефицит в магазинах.

В конце апреля белорусы стали жаловаться в Threads, что из магазинов пропадает творог. Одним из самых дефицитных продуктов оказался зерненый от «Савушкин». CityDog.io разобрался, что происходит.

Беларус Роман опубликовал пост в Threads, в котором утверждал, что в стране есть проблемы с зерненым творогом. «Не могу найти в магазинах. Только от «Савушкин», но только в баночках со сливками, а другого нет…» – пожаловался парень.

Некоторые участники обсуждения поддержали Романа. Анастасия рассказывает, что обожает зерненый творог от «Савушкин продукт». «Но как только они поменяли дизайн упаковки, зерненый творог их пропал», – сокрушается белоруска.

«Тоже заметила, что зерненого творога нет», – поддерживает другая пользовательница.

«Давно проблемы с творогом и не только…» – многозначительно отмечает oranien_baum.

Некоторые белорусы стали перечислять и другие продукты, которые им не удается найти на полках магазинов. Среди них – буррата от «Бабушкиной крынки», греческий йогурт Teos от «Савушкин продукт» и сливочный сыр Туровского молочного комбината.

Творог от «Савушкин» скупают целыми корзинами

Кажется, белорусы действительно любят продукцию «Савушкин». На волне обсуждений о пропаже продукта с полок беларус Лева опубликовал фото своей корзины, а в ней – 30 баночек мягкого творога. «Я не успокоюсь, пока весь мягкий творог в этом городе не будет принадлежать только мне!» – шутит белорус.

Правда, потом Лева все-таки признался, что скупил так много творога не из-за общей паники. Просто парень следит за количеством потребляемого белка – и в день съедает от 3 до 5 баночек творога. «Мне нравится консистенция – добавляю медку и луплю. Можно тот же Teos с манго, очень вкусно», – делится рецептами Лева.

Так все-таки что произошло и почему творог пропал с полок?

Минчанку Ксению отсутствие творога в магазинах взволновало так сильно, что она решила связаться с производителем напрямую. Девушка отмечает, что периодически творог появляется, а затем снова пропадает с полок.

На запрос Ксении в Instagram «Савушкин продукт» ответил, что знает о повышенном спросе на мягкий творог. Сейчас производитель работает над увеличением объемов и закупает новые производственные линии. Однако на это может потребоваться время, предупреждает «Савушкин». В качестве альтернативы производитель предлагает обратить внимание на классический рассыпчатый и зерненый творог.

Но ведь зерненого творога тоже не хватает, а с ним-то что?

Ответ нашелся в инстаграме «Савушкин». Оказывается, часть продукции была снята с производства. В частности, речь идет о линейке «Творог деревенский». Причина в оптимизации ассортимента, сообщил производитель.

Где искать творог: советы от минчан

В Threads минчане делятся лайфхаками, где в городе творог от «Савушкин продукт» все-таки есть. CityDog.io изучил комментарии и составил список магазинов.

«Евроопт» на проспекте Газеты «Звязда»;

«Гиппо» на проспекте Любимова, 17;

«Green» в ТЦ Dana Mall;

«Семь пятниц» на Франциска Скорины, 5.

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