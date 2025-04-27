Лукашенко неожиданно пропал с радара 5 Павел Дядин, UDF

27.04.2025, 13:42

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Диктатору стало тревожно.

Международный форум «Великое наследие - общее будущее», на полях которого состоится очная встреча политиков, пройдет в Волгограде с 28 по 30 апреля.

Готовясь к этому мероприятию Александр Лукашенко заметно снизил свою политическую активность. Поселившись в своей резиденции Александрия на малой родине в Шкловском районе, престарелый правитель посетил несколько промышленных объектов в радиусе 30 километров, где раздавал ценные указания руководителям. А к концу недели вернулся в Минск, где провел совещание по вопросам развития регионов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также встретился с заместителем главы своей администрации Натальей Петкевич. После чего снова пропал с общественного радара.

В отличие от предыдущих лет Александр Лукашенко даже отказался от личного посещения пострадавших регионов, ограничившись вышеупомянутым совещанием, которое, к слову, по мнению экспертов, было в большей степени необходимо только для того, чтобы белорусский правитель успокоил население, взбудораженное планами властей завезти в республику до 150 тысяч пакистанских рабочих.

Получилось, правда, не очень. Вместо слов утешения белорусы услышали от Лукашенко очередные упреки и оскорбления. По словам правителя, оказывается, население страны привыкло к государственной «соске», плохо работает, а женщины не хотят рожать. А вот приедут пакистанцы, и дело пойдет на лад.

«Я могу по-народному сказать, непопулярно: ну если у нас кто-то боится иностранцев, надо работать тогда за троих, хотя бы за двоих…

…Рожать не хотим и работаем с прохладцей. А развиваться хотим, зарплату хотим, чтобы страна процветала и была независимой. Так все с экономики. А без трудовых ресурсов ничего не будет», - негодовал Лукашенко.

У раздражения белорусского правителя может быть несколько причин, отмечает телеграм-канал «Ник и Майк».

«В играх с пакистанцами Лукашенко признал наличие структурных проблем в экономике. В ней дефицит не просто одного из факторов производства, а человеческого капитала. Это признание того, что 2020 год от ковида до последовавших репрессий нанесли серьезный ущерб стране и ее будущему.

Сложно представить о каких квалифицированных рабочих идет речь, если обсуждаются банально рабочие руки на не высокотехнологичные производства. Последствия у этих решений будут соответствующие: рост напряженности внутри Беларуси, всплеск преступности, усиление миграционного давления на Европу. Вишенкой на торте – ухудшение белорусско-индийских отношений.

В общем, фулл хаус новых проблем из-за попытки потушить свой же пожар бензином. Ухудшение отношений с Индией отразится и на взаимоотношениях с Кремлем, которому Индия важнее и ближе, чем Пакистан. Шансы получить финансирование из Москвы стремительно тают», - пишет «Ник и Майк».

И все это происходит накануне встречи с Владимиром Путиным в Волгограде, которая обещает быть не простой. По информации телеграм-канала «Генерал КГБ», Кремль продолжает настаивать на трансформации «союзного государства» Беларуси и России в «федеральный формат».

Чтобы еще раз уточнить позицию официального Минска по этому вопросу в Беларусь на прошлой неделе приезжал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Следующий день после встречи был достаточно нервным. Наши источники сообщили, что после визита Нарышкина Лукашенко засуетился и отдал ряд срочных личных и секретных распоряжений руководителям КГБ, ОАЦ и СБП. По коридорам АП пролетел слушок, что Лукашенко упорно отказался от какого-то чувствительного для Кремля предложения и все готовятся к последствиям…», - говорится в публикации «Генерала КГБ».

Именно после этого разговора Лукашенко и отправился в свое «место силы» - в Александрию.

Российский политолог Валерий Соловей считает, что на фоне непонятных перспектив взаимодействия с российскими властями белорусский правитель готовит транзит власти и, возможно, еще до конца года объявит о своем уходе с поста президента. Об этом он заявил на YouTube-канале Дмитрия Кисилева.

По словам аналитика, одновременно Лукашенко ведет переговоры на западном направлении, экстренно пытаясь наладить отношения с Евросоюзом и США.

Как считает Соловей, несмотря на заявления белорусских пропагандистов, объявленная властями амнистия, формально приуроченная к 80-летию победы над фашистской Германией, станет поводом для освобождения большого числа политзаключенных. Это будет сигналом Западу, что официальный Минск готов к разморозке отношений.

Но успеет ли Лукашенко реализовать планы – вопрос. У него осталось слишком мало времени и недостаточно решимости, чтобы сказать Путину «нет» и начать либерализацию общественно-политической жизни Беларуси.

Павел Дядин, UDF

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