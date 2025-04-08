Лукашенко снял с должности начальника милиции Минской области
- 8.04.2025, 18:51
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Подробности.
Александр Лукашенко назначил генерал-майора милиции Александра Астрейко начальником Академии МВД. При этом он освобожден от должности начальника управления внутренних дел Минского облисполкома, сообщила пресс-служба Лукашенко.
Александр Астрейко — уроженец Копыльщины, выпускник Минского военно-политического училища и Академии МВД. Начинал службу участковым, прошел путь до начальника РОВД в Слуцке и Солигорске, затем стал заместителем начальника УВД Миноблисполкома. С 2021 года — его глава, с 2018-го — генерал-майор милиции.
На место Астрейко назначен нынешний начальник управления внутренних дел Витебского облисполкома генерал-майор милиции Андрей Любимов. А его освободившуюся должность теперь займет полковник милиции Максим Суббота.
Указ о кадровых перестановках в системе МВД Лукашенко подписал 8 апреля.
Напомним, прежний начальник Академии МВД генерал-майор милиции Александр Васильев был освобожден от должности 12 марта. Указом Лукашенко он был зачислен в распоряжение министра внутренних дел.
До последних назначений в соцсетях вуза заместитель Васильева Алексей Башан назывался исполняющим обязанности по должности начальника Академии МВД.