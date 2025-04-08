ВСУ ударили по складам российской армии в Курской области 8.04.2025, 20:24

Также были ликвидированы несколько десятков солдат армии РФ.

Украинские военные нанесли удар по военным складам врага, которые расположены на территории Курской области РФ. Уничтожили оборудование и несколько десятков солдат оккупационной армии.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«7 апреля 2025 года Воздушные силы Вооруженных Сил Украины нанесли удар по комплексу складских помещений, который активно использовался вооруженными силами Российской Федерации в Озерках Курской области», - говорится в сообщении Генштаба.

В результате удара были уничтожены ангары, несколько военных зданий, а также техническое оборудование. ВСУ ликвидировали более 30 оккупантов, в том числе экипажи БпЛА и ремонтников.

«Уничтожение этого объекта существенно снижает возможности Российской Федерации для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской области и на Курском направлении», - отметили военные.

В Генштабе отметили, что украинские защитники наносят удары только по действительным военным целям противника и принимают все меры, чтобы максимально защитить гражданских.

Вооруженные Силы будут продолжать уничтожать элементы военной инфраструктуры россиян до прекращения им вооруженной агрессии против украинского народа, добавили в Генштабе.

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