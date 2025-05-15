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Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes

  • 15.05.2025, 18:36
Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes

В третий раз подряд.

Португальский футболист саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду в третий раз подряд и пятый раз в карьере возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, доход 40-летнего форварда составил $275 млн.

Десять самых высокооплачиваемых спортсменов за год заработали в общей сложности $1,4 млрд, причем только второй год подряд доход всех в первой десятке был вышел $100 млн.

Второй в рейтинге — игрок клуба НБА «Голден Стейт» Стефен Карри ($156 млн), который побил рекорд Леброна Джеймса по доходам среди баскетболистов.

Третье место занял британский боксер Тайсон Фьюри ($146 млн), который за последний год дважды проиграл украинцу Александру Усику и в очередной раз завершил карьеру.

В топ-10 также вошли:

4. Дак Прескотт (американский футбол) — $137 млн (рекорд для NFL);

5. Лионель Месси (футбол) — $135 млн;

6. Леброн Джеймс (баскетбол) — $133,8 млн (личный рекорд);

7. Хуан Сото (бейсбол) — $114 млн (рекорд для MLB);

8. Карим Бензема (футбол) — $104 млн;

9. Сёхей Отани (бейсбол) — $102,5 млн;

10. Кевин Дюрант (баскетбол) — $101,4 млн.

Также отметки в $100 млн доходов достигли Усик и гольфист Джон Рам, но в рейтинг они не попали.

Больше Роналду во время спортивной карьеры, по подсчетам Forbes с 1990 года, получал только американский боксер Флойд Мейвезер ($300 млн в 2015-м и $285 млн в 2018-м).

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