Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes
- 15.05.2025, 18:36
В третий раз подряд.
Португальский футболист саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду в третий раз подряд и пятый раз в карьере возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, доход 40-летнего форварда составил $275 млн.
Десять самых высокооплачиваемых спортсменов за год заработали в общей сложности $1,4 млрд, причем только второй год подряд доход всех в первой десятке был вышел $100 млн.
Второй в рейтинге — игрок клуба НБА «Голден Стейт» Стефен Карри ($156 млн), который побил рекорд Леброна Джеймса по доходам среди баскетболистов.
Третье место занял британский боксер Тайсон Фьюри ($146 млн), который за последний год дважды проиграл украинцу Александру Усику и в очередной раз завершил карьеру.
В топ-10 также вошли:
4. Дак Прескотт (американский футбол) — $137 млн (рекорд для NFL);
5. Лионель Месси (футбол) — $135 млн;
6. Леброн Джеймс (баскетбол) — $133,8 млн (личный рекорд);
7. Хуан Сото (бейсбол) — $114 млн (рекорд для MLB);
8. Карим Бензема (футбол) — $104 млн;
9. Сёхей Отани (бейсбол) — $102,5 млн;
10. Кевин Дюрант (баскетбол) — $101,4 млн.
Также отметки в $100 млн доходов достигли Усик и гольфист Джон Рам, но в рейтинг они не попали.
Больше Роналду во время спортивной карьеры, по подсчетам Forbes с 1990 года, получал только американский боксер Флойд Мейвезер ($300 млн в 2015-м и $285 млн в 2018-м).