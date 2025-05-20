Белорусов ждет резкое потепление 20.05.2025, 13:15

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Страну накроет область высокого давления.

Резкое потепление ожидается в Беларуси в среду, 21 мая. Страну накроет область высокого давления и теплая воздушная масса с юго-запада. По прогнозам, воздух прогреется до +17..+20°C, а на юго-западе — до +25°C.

Однако уже 22 мая ситуация изменится: теплый фронт сменится атлантическим, прохладным и влажным. Как сообщает телеграм-канал Nadvorie, с 22 по 25 мая в северных регионах страны может выпасть месячная норма осадков. Ожидаются ливни, грозы и шквалы.

Согласно данным канала «Метеовайб», в воскресенье, 26 мая, на территорию Беларуси начнет поступать антициклон с юго-запада, и осадки прекратятся. Вместе с ним сохранится приток скандинавского холодного воздуха.

По западу и северо-западу страны вновь возможны заморозки до 0..-2°C в воздухе и на поверхности почвы. В понедельник также сохраняется небольшая вероятность заморозков — это, как отмечают синоптики, будут последние заморозки этой весны.

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