Энтомолог предупредила о пике клещей в одной области Беларуси 20.05.2025, 20:08

Будьте осторожны.

Энтомолог Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Валентина Слизевич сообщила, что на сегодняшний день в регионе наблюдается пик клещей — потенциальных переносчиков энцефалита. При этом каждый третий пострадавший, по словам специалиста, — ребенок.

Так, за январь-май текущего года в поликлиники обратилось более 800 жителей Гродненщины, причем около 100 случаев было зафиксировано только за последнюю неделю. По данным энтомологов, которые привёл местный телеканал «Беларусь 4. Гродно», наибольшее количество клещей встречалось в лесу (50% случаев) и на дачах (40%).

«Сейчас наблюдается пик активности клещей, что связано с благоприятными погодными условиями. По прогнозам, за сезон пострадает до 6 тысяч человек», – отметила Валентина Слизевич и добавила, что каждый четвертый из обследованных кровососов является переносчиком инфекций. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Иначе это может быть чревато последствиями.

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