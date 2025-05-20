Рубио: Россия хочет в Украине того, на что не имеет права 8 20.05.2025, 20:58

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Госсекретарь США поделился мнением, почему мирные переговоры затормозились.

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что военного решения «кризиса» в Украине нет, и война должна завершиться переговорами. Во время слушаний в Конгрессе он поделился мнением, почему мирные переговоры затормозились, передает Reuters.

«Фундаментальный вызов, который мы имеем в Украине, заключается в том, что Россия хочет того, чего она сейчас не имеет и на что не имеет права. А Украина хочет то, что она не может вернуть военным путем», — заявил Рубио.

В свою очередь сенатор-демократ Синтия Шахин обвинила Рубио и Дональда Трампа в том, что они дали Москве рычаги влияния перед мирными переговорами о прекращении войны. В то же время госсекретарь не согласился и напомнил, что все санкции против РФ остаются в силе. Однако сенатор подчеркнула, что рычаги влияния, от которых США отказались — это снятие с повестки дня членства Украины в НАТО и лишение обязательства продолжать помогать Киеву разведданными и военным снаряжением.

«Ну, это другое решение. Это другой вопрос. Это не мне решать. Белый дом должен будет принять решение относительно того, обращаться ли к Конгрессу за дополнительным законопроектом», — ответил Рубио на вопрос, собираются ли у Трампа принять новый законопроект в поддержку Украины.

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