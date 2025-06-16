США отменили очередной раунд переговоров с Россией 16.06.2025, 19:38

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МИД РФ надеется, что «пауза не станет слишком длинной».

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон отменил очередной раунд консультаций по устранению «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях.

«Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной», – сказала Захарова. Когда и где должна была пройти отмененная встреча, не уточняется.

Ранее, 10 июня, новый российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что новый раунд переговоров России и США пройдет «в самое ближайшее время в Москве».

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле проходили переговоры, посвященные в том числе нормализации работы посольств России и США. Контакты между странами активизировались после смены американской администрации и возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

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