В Минске убыточно более четверти организаций
- 28.06.2025, 16:55
В Минской области — почти каждая пятая.
По итогам января — апреля 2025 года убыточно было 20% всех организаций Беларуси (без учета субъектов малого предпринимательства), следует из проведенного «Позіркам» анализа официальных данных Национального статистического комитета.
За аналогичный период 2024-го их доля составляла 15,7% (+4,3 процентного пункта).
В первой трети 2025 года больше всего убыточных организаций было в Минске и Минской области — в годовом измерении рост на 6,5 п.п. (с 20,1% до 26,6%) и на 2,1 п.п. (с 17,7% до 19,8%) соответственно.
Далее следуют Брестская область — рост на 5,6 п.п. (с 12,5% до 18,1%), Могилевская — на 1,6 п.п. (с 15,9% до 17,5%), Гомельская — на 4,8 п.п (с 10,7% до 15,5%), Витебская — на 3,4% (с 11,8% до 15,2%).
Лишь в Гродненской области показатель убыточных организаций снизился — на 0,3 п.п. (с 17,5% до 17,2%).