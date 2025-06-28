В Минске убыточно более четверти организаций 28.06.2025, 16:55

В Минской области — почти каждая пятая.

По итогам января — апреля 2025 года убыточно было 20% всех организаций Беларуси (без учета субъектов малого предпринимательства), следует из проведенного «Позіркам» анализа официальных данных Национального статистического комитета.

За аналогичный период 2024-го их доля составляла 15,7% (+4,3 процентного пункта).

В первой трети 2025 года больше всего убыточных организаций было в Минске и Минской области — в годовом измерении рост на 6,5 п.п. (с 20,1% до 26,6%) и на 2,1 п.п. (с 17,7% до 19,8%) соответственно.

Далее следуют Брестская область — рост на 5,6 п.п. (с 12,5% до 18,1%), Могилевская — на 1,6 п.п. (с 15,9% до 17,5%), Гомельская — на 4,8 п.п (с 10,7% до 15,5%), Витебская — на 3,4% (с 11,8% до 15,2%).

Лишь в Гродненской области показатель убыточных организаций снизился — на 0,3 п.п. (с 17,5% до 17,2%).

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