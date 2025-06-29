Германия и Израиль договорились создать собственный «киберкупол»
- 29.06.2025, 18:51
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Германия и Израиль в рамках углубления оборонного сотрудничества хотят создать так называемый «киберкупол». Это позволит обеим странам эффективно и скоординировано защищаться от киберугроз.
Об этом написало информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Германии Александера Добриндта.
Углубление сотрудничества между разведывательными и службами безопасности двух стран предусматривает также создание совместного немецко-израильского центра киберисследований.
«Одной только военной обороны недостаточно для этого переломного момента в безопасности. Значительное обновление гражданской обороны также является важным для укрепления наших общих оборонных возможностей», - сказал Добриндт во время визита в Израиль.
Добриндт, недавно назначенный министром в правительстве канцлера Фридриха Мерца, очертил план из пяти пунктов, который должен привести к созданию так называемого «киберкупола». Его работу будут обеспечивать киберподразделения безопасности Германии и Израиля.
Германия — один из ближайших союзников Израиля в Европе. Берлин стремится использовать оборонный опыт Израиля, поскольку немецкий военный потенциал сейчас активно наращивается, учитывая угрозы со стороны РФ и Китая.