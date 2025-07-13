В районе Запорожской АЭС раздалась необычная стрельба 13.07.2025, 20:16

Возле энергоблоков обнаружены гильзы.

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая находится на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС, слышала стрельбу возле АЭС. Об этом МАГАТЭ проинформировало 13 июля со ссылкой на главу агентства Рафаэля Гросси.

«Группа экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС в Украине сообщила, что прошлой ночью слышала сотни выстрелов из стрелкового оружия, что является последним признаком военной активности, потенциально угрожающей ядерной безопасности», – говорится в сообщении.

МАГАТЭ назвало стрельбу «необычной», потому что было «большое количество выстрелов, которые повторялись в течение часа, начиная с 22.00 по местному времени».

«Проводя осмотр объекта сегодня утром, они обнаружили многочисленные гильзы малокалиберных снарядов, разбросанные на земле возле реакторных блоков №5 и №6. Не было обнаружено никаких признаков разбитых окон или других физических повреждений», – объяснили в международном агентстве.

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