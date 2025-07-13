Белорусская промышленность приказала долго жить 2 13.07.2025, 20:31

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Долги заводов — только половина проблемы.

У белорусских заводов все настолько хорошо, что Александр Ефимов продержался в должности год и три дня. Но новый министр, Андрей Кузнецов, пообещал, что дальше будет еще лучше.

О том, какой рецепт власти придумали, чтобы запустить заводы в новом выпуске программы «Оптимум» на Ютуб-канале «Белорусы и рынок».

Все знают, что в Беларуси замечательная промышленность и лучшие в мире заводы. Просто в последнее время у белорусских заводов появилось несколько незначительных проблем, которые им надо решить.

«Это же, конечно, разгрузка складов, которые на сегодняшний день существуют, это же, конечно, возврат дебиторской задолженности к нам в страну, это же, конечно, и своевременная оплата кредиторской задолженности», - сказал Андрей Кузнецов в интервью белорусскому телевидению.

То есть, если раньше белорусские министры рассказывали, как у белорусских заводов все хорошо, то новый министр признал, что некоторые недостатки у них все-таки есть. Это долги, затоваренные склады, невозврат денег за поставки и проблемы со сбытом.

Так что нам надо просто запустить заводы. Еще раз. Их, правда, за последние тридцать лет уже запускали. Но почему-то чем дальше их запускают, тем больше у белорусской промышленности проблем.

По состоянию на 1 июня запасы готовой продукции на складах белорусских предприятий составили 83,4% от месячного объема выпуска. Еще на 1 мая запасы были меньше 80%, а на начало года они составляли чуть больше шестидесяти. То есть, за пять месяцев выросли на треть.

Две другие проблемы, про которые говорил министр, это долги. Во-первых, долги белорусских заводов. На 1 мая они выросли до 111 млрд рублей по сравнению с 97 млрд на 1 января. Из них почти 13 млрд составляют просроченные долги.

Но долги белорусских заводов – только половина проблемы. Причем та половина, которая меньше. Свои долги белорусские заводы могли бы всем простить. Проблема в том, что белорусским заводам должны.

Уже который год Александр Лукашенко жалуется на то, что покупатели не возвращают деньги за поставленную белорусскую продукцию. Но жалобы почему-то не помогают. Если на начало года дебиторская задолженность, то есть, то, что должны белорусским предприятиям, составляла около 80 млрд рублей, то на 1 мая она выросла до 93 млрд. Просроченные долги составляют больше 10%.

«Проблем сегодня больше, чем в какой-либо отрасли в промышленности», - сказал Лукашенко при назначении Кузнецова министром промышленности.

А ведь еще недавно промышленность была главным драйвером белорусской экономики. На промышленности держался весь экономический рост. А теперь она из драйвера внезапно стала главным источником проблем.

Например, проблемы с белорусским экспортом как раз являются результатом того, что белорусские заводы, белорусская промышленность теряют свои позиции на рынках сбыта. И это сказывается на белорусском валютном рынке.

По данным Нацбанка, спрос на валюту в июне был рекордным как со стороны компаний, так и со стороны населения. Но если люди продавали все-таки больше валюты, чем покупали, то предприятия - наоборот. За месяц они купили валюты на 3,8 млрд долларов, а продали чуть меньше чем на 3 млрд. По итогу продажи населением не смогли все компенсировать, и чистый спрос на валюту в июне составил почти 450 млн долларов.

И вообще это естественное, нормальное состояние для белорусского валютного рынка в теперешних условиях. Потому что торговый дефицит тоже ставит рекорды. За четыре месяца отрицательное сальдо в торговле товарами и услугами составило 856 млн долларов. Дефицит в торговле товарами за пять месяцев вырос до 2,6 млрд долларов. И естественно, что белорусские компании покупают валюты больше, чем продают, если заработать ее не получается.

Но два месяца подряд, в апреле и мае, было наоборот. Предложение валюты было выше спроса. Особенно удивительно было в апреле, когда белорусские компании продали рекордные 3 млрд долларов, а купили только 2,7 морд. При том, что торговый баланс был глубоко отрицательным уже тогда.

В итоге за апрель и май профицит на валютном рынке был больше миллиарда долларов. И этот профицит позволил Нацбанку пополнить свои резервы до 11,5 млрд.

Нацбанк не комментировал причины такой удивительной ситуации, необъяснимой в рамках обычной, формальной экономической логики. Но белорусской экономике бывает не до законов. Поэтому феноменально высокое предложение валюты могло объясняться такой особой спецификой белорусских экономическим отношений.

Например, тем, что каких-то крупных инвесторов заставили дополнительно инвестировать свою прибыль в белорусскую экономику. Заплатить за право оставаться в этой экономике дальше. Или, наоборот. Выкуп за право ее покинуть. Не зря же Лукашенко требовал принять чрезвычайные меры, чтобы не допустить вывода денег за границу и вернуть те деньги, которые уже успели вывести.

Но особенность чрезвычайных мер в том, что их нельзя применять постоянно. Либо у вас кончатся инвесторы, либо у инвесторов кончатся деньги. В итоге в июне белорусский валютный рынок вернулся к своему естественному состоянию.

Так что поиск новых рынков сбыта для белорусских заводов становится очень актуальным. Правда, найти их не получается. Российский рынок перестал оправдывать ожидания.

Китай усилий белорусских властей установить с ним особые отношения не замечает, дальняя дуга слишком далеко, а путь на запад для белорусских товаров закрыт. Так что из всего многообразия экономических стратегий у нового министра промышленности есть для белорусских заводов один старый рецепт.

«Вообще для себя ставлю задачу - это все-таки дисциплина. Президент уже не один раз это замечал. Это дисциплина исполнения тех поручений, которые даются нам, руководителям наших предприятий. От дисциплины уже будет, конечно, все отталкиваться», - сказал Кузнецов белорусскому телевидению.

То есть главное, чтобы дисциплина была дисциплинированной. А тогда склады разгрузятся, долги заплатятся, рынки откроются, а заводы - запустятся.

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