BILD: Лукашенко атакует Германию нелегалами

BILD: Лукашенко атакует Германию нелегалами12
- 17.07.2025, 10:35
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Цель — «дестабилизировать политическую ситуацию».
Лукашенко и Путин всё активнее использует беженцев как оружие на восточной границе ЕС. Его цель, как пишет самая популярная немецкая газета BILD (перевод — сайт Charter97.org), «дестабилизировать политическую ситуацию в Германии».
Прошедшие дни стали испытанием для Польши. Давление на границе растет с каждым днём. В прошлый четверг было зафиксировано 115 попыток незаконного пересечения границы.
В выходные (с пятницы по воскресенье) были возвращены 390 мигрантов. Только в понедельник 185 человек пытались прорваться через заграждения. Их остановили и отбросили назад.
«В этом году уже предотвращено 20 583 незаконных въезда из Беларуси в ЕС. Но страх остаётся: новый кризис беженцев может серьёзно ударить по Европе. Границу ЕС с Беларусью защищают заборы, дроны и персонал. Но именно этого часто не хватает — снова и снова группам удается прорваться или атаковать», — пишет BILD.
Мигранты добираются через Москву (Россия), Доху (Катар), Стамбул (Турция) и Бенгази (Ливия) до Минска. Оттуда Лукашенко направляет их к границе — в автобусах, с инструментами для саботажа пограничных заграждений. Сейчас из Турции в Беларусь еженедельно летают 78 пассажирских самолётов — в апреле было только 20.
По информации BILD, государственная авиакомпания Белавиа начала регулярные рейсы из Минска в Бенгази. Первый рейс на новом самолёте состоялся 18 июня.
BILD спросил министра внутренних дел ФРГ Александра Добриндта (ХСС) о ситуации на границе. Он ясно дал понять: «Польша защищает на границе с Беларусью не только свою территорию, но и внешнюю границу Европы».
Немецкий министр заявил, что правительство в Варшаве «проводит выдающуюся работу». «Я полностью поддерживаю меры, предпринимаемые Польшей для защиты внешней границы ЕС», — сказал он.