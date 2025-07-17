Лукашенко причастен к удару россиян по «Охматдету» 14 17.07.2025, 14:42

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В российских ракетах нашли белорусские микросхемы.

Беларусь участвует в производстве компонентов для российских ракет. Об этом пишет 24tv.ua со ссылкой на документы, полученное от частного детективного агентства Dallas.

На белорусских заводах, таких как ОАО «Интеграл», «Монолит», «ДЭЛС», «Пеленг», производятся микросхемы, конденсаторы и стабилизаторы, которые используются в системах управления российских крылатых ракет Х‑101, Х‑69, Х‑39, Х‑38, а также в баллистических ракетах «Кинжал»

Эти компоненты используются в альтиметрах (высотомерах), БПЛА, авиационных и противокорабельных ракетах. Без них производство и запуск этих боеприпасов затруднены

Причастность Беларуси к ударам на Украине

Поставка деталей Минском делает режим Лукашенко участником вооруженного конфликта, поскольку российские ракеты, поражающие гражданские объекты (включая больницу «Охматдет», электростанции, жилые кварталы и школы), оснащены компонентами белорусского производства.

Ракеты Х‑101 и Х‑69 исключительно заточены на поражение инфраструктуры и людей. Их производство частично зависит от белорусских предприятий.

По мнению украинских властей, предприятия, производящие компоненты для ракет, могут рассматриваться как законная цель в условиях военного конфликта .

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