Президенту Ирана пришлось пересесть на такси из-за разбавленного бензина 8 17.07.2025, 19:09

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Кортеж заправили бензином, смешанным с водой.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан вынужденно пересел в такси из-за того, что автомобили его кортежа заправили разбавленным бензином. Об этом сообщает иранское издание NasrNews.

По словам специального инспектора президента Мустафы Молави, инцидент произошел о время неофициальной поездки Пезешкиана в Тебриз. На заправке в провинции Казвин три автомобиля президентского кортежа заправили бензином, смешанным с водой, из-за чего те не смогли доехать до конечной точки.

В итоге президент поехал в Тебриз на частном такси.

«Масуд Пезешкиан не предпринял никаких официальных действий в ответ на этот инцидент, а вместо этого отправился в Тебриз на частном такси», — говорится в публикации.

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