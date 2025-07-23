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Как дожить до 100 лет: названо одно действенное упражнение

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  • 23.07.2025, 8:45
  • 2,780
Как дожить до 100 лет: названо одно действенное упражнение

Его следует делать ежедневно.

То, что физические тренировки полезны для здоровья, не вызывает сомнений. Более того, регулярные занятия определенными упражнениями могут буквально добавить лет к вашей жизни, пишет Parade.

В то же время, отмечается, некоторые виды упражнений могут и истощить организм, из-за чего в пожилом возрасте появятся проблемы. Например, для некоторых людей бег создает слишком большую нагрузку на колени, что впоследствии приводит к боли в суставах.

Физиотерапевты помогли разобраться, какие тренировки лучше всего влияют на продление жизни. По их словам, существует один вид упражнений, связанный с долголетием, и их стоит делать ежедневно.

Ходьба - упражнение №1

В этом плане, утверждает физиотерапевт Лекс Гонсалес, нет ничего лучше ходьбы. Во-первых, она улучшает здоровье сердца и кровообращение. Во-вторых, говорит он, ходьба поддерживает здоровье суставов, сохраняя их подвижными, не создавая на них чрезмерной нагрузки.

Третья причина, почему ходьба важна, это то, что она помогает сохранить баланс и координацию. Наконец, отметил Гонсалес, ходьба очень доступна: для нее не требуется специальное оборудование, к тому же она бесплатна.

«Ходьба - настолько важное упражнение для пожилых людей, что её считают шестым жизненно важным показателем», - говорит доктор Гонсалес, уточнив, что другие показатели - это артериальное давление, частота сердечных сокращений, частота дыхания, температура и насыщение кислородом.

Какие еще упражнения улучшают здоровье в старшем возрасте

Есть и другие виды физических упражнений, которые улучшают здоровье. По мнению физического терапевта Карен К. Вестервельт, их также стоит включить в свои тренировки, если вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь.

«Существует четыре общих вида упражнений: силовые тренировки, аэробные или кардиотренировки, тренировки гибкости и нервно-мышечные тренировки или тренировки баланса/ ловкости. Вы должны выполнять все четыре вида упражнений каждую неделю», - заверила она.

По ее словам, еженедельно нужно обеспечить выполнение не менее 150 минут аэробных нагрузок умеренной интенсивности и два дня силовых тренировок.

«Одним из физиологических изменений, происходящих с возрастом, является саркопения, или потеря мышечной массы. Этот процесс ускоряется, когда вы ведете сидячий образ жизни», - пояснила она и добавила, что регулярные силовые тренировки помогут предотвратить это.

Вестервет советует каждую крупную мышцу растягивать минимум дважды в неделю, а также тренировать и равновесие.

«Так же, как мы тренируем мышцы, чтобы они становились сильнее, мы должны практиковать статическое и динамическое равновесие, чтобы иметь хорошую координацию. Это особенно важно с возрастом, чтобы предотвратить падения», - подчеркнула физиотерапевт.

Гонсалес рекомендует тайцзи и йогу - два вида физических нагрузок, которые улучшают равновесие и гибкость, не создавая при этом чрезмерной нагрузки на организм.

С какими упражнениями надо быть осторожными

В то же время есть несколько типов упражнений, с которыми следует быть осторожными, потому что они дают большую нагрузку на тело, чем другие. Это, в частности, интенсивные виды активности, такие как бег на длинные дистанции, поднятие тяжелого веса и упражнения с резкими, высокоинтенсивными движениями или сильным скручиванием позвоночника. Все они, предупредили физиотерапевты, несмотря на свою полезность, повышают риск травм.

Доктор Вестервет подчеркивает: независимо от того, какое именно физическое упражнение вы выбираете, оно будет полезно для вашего организма, главное - выполнять его регулярно.

«И это может быть настолько просто, как обуть кроссовки и пойти на прогулку», - добавила она.

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