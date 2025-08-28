Россия хочет «залить» дефицит бензина белорусским топливом 5 28.08.2025, 10:11

2,284

Москва уже начала закупать белорусские нефтепродукты.

Правительство России продлило действующий с февраля 2025 года запрет на экспорт бензина еще и на сентябрь. Для непроизводителей он будет действовать и в октябре, пишет «Белорусы и рынок».

Как говорится в телеграм-канале правительства, оно вводит новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина. Ограничения будут действовать с 1 сентября по 31 октября 2025 года включительно. В сентябре запрет будет распространяться на всех экспортёров, в том числе на непосредственных производителей нефтепродуктов, с 1 октября ограничения для производителей бензина будут сняты.

«Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», - подчеркивается в сообщении.

Запрет продлевается на фоне потери до 17% нефтеперерабатывающих мощностей в результате атак дальнобойных украинских дронов и возникшего из-за этого дефицита топлива в ряде регионов России. Также сказывается на рынке плановый ремонт некоторых нефтеперерабатывающих заводов.

В качестве одного из источников закрытия дефицита в правительстве России рассматривается возможность импорта нефтепродуктов из Беларуси.

Крупнейшим оператором по этим поставкам является зарегистрированная в Смоленске дочка Белорусской нефтяной компании – Европейская трейдинговая компания. В прошлом году ее объемы продаж сократились на 6,6%, составив 17,7 млрд российских рублей. Сегодняшний кризис на топливном рынке предоставляет ЕТК шанс улучшить динамику.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com