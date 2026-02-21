Белорусские спортсмены не будут допущены к чемпионату мира по фигурному катанию 6 21.02.2026, 19:22

2,502

Чемпионат мира пройдет в Праге в марте.

Международный союз конькобежцев (ISU) не допустит к чемпионату мира белорусских и российских спортсменов, об этом организация сообщила телеканалу «Матч ТВ» (РФ).

«Фигуристы, имеющие российские и белорусские паспорта, не смогут получить приглашения или участвовать в соревнованиях ISU. Для квалификационных соревнований к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане в Кортине-д’Ампеццо (Италия) было сделано исключение», — сообщили в ISU.

Чемпионат мира пройдет в Праге 24–29 марта.

