Лукашенко прижали хвост 8 24.03.2026, 12:47

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Фото: Getty Images

Диктатор уже не посылает американцев «на три буквы».

Проблема застрявших в Беларуси литовских грузовиков, кажется, начала решаться. Нет сомнений, что и здесь дала плоды дипломатия спецпосланника президента США по Беларуси Джона Коула, пишет на сайте «Позірк» политический аналитик Александр Класковский:

— О том, что правитель «принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств на литовской регистрации», сообщила 23 марта пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК). По данным ведомства, на специально оборудованных площадках находится более 1,9 тыс. тягачей, прицепов и полуприцепов.

Это жертвы (а для Минска трофеи) прошлогодней «пограничной войны». Вильнюс тогда закрыл границу, добиваясь, чтобы Минск пресек залеты в Литву воздушных шаров с контрабандой.

Власти Беларуси в отместку заблокировали находившийся на ее территории грузовой транспорт соседей. Причем не разрешили этим фурам выехать даже после того, как Литва открыла пункты пропуска.

«Автомобили собраны, стоят под охраной. Те, кто их охраняет, попросили, по-моему, 120 евро за сутки. <...> Они не могут болтаться на дорогах — 1.100 или 1.200 огромных фур...» — заявил Лукашенко 10 ноября. А вдобавок пригрозил конфискацией машин.

Коула лучше за нос не водить

Для решения проблемы Минск затребовал переговоров на политическом уровне. «Это глупость была на политическом уровне. Ну, пусть министерства иностранных дел наше и литовское встречаются и разруливают эту ситуацию», — сказал Лукашенко 25 ноября.

Вильнюс отказывался это делать, считая условия белорусской стороны шантажом и не желая нарушать европейскую политику изоляции режима. При этом литовские политики апеллировали к Вашингтону, стремились обратить себе во благо его переговорный трек с Лукашенко.

В частности, 18 марта, перед очередным приездом Коула в Минск, с ним встретилась в Вильнюсе премьер-министр Инга Ругинене.

Она изложила эмиссару Дональда Трампа свое видение причин конфликта: «Режим Беларуси остается одной из основных угроз безопасности региона, в том числе и Литвы. Об этом свидетельствуют враждебные гибридные действия Беларуси против соседних стран — контрабандные воздушные шары, незаконная миграция и задержание грузовиков, а также поддержка военной агрессии России против Украины».

В Минске между тем уже поняли, что Коула лучше за нос не водить. Срочно организовали встречу литовских и польских автоперевозчиков с премьером Александром Турчиным.

Тот, в свою очередь, доложил Лукашенко, как, по мнению правительства, можно урегулировать вопрос. Стало понятно, что белорусские власти готовятся идти на попятный.

Автократ уже не посылает американцев на три буквы

А ведь поначалу Лукашенко еще как артачился. 31 октября прошлого года, выступая перед сельчанами в Лепельском районе, похвастался тем, что в ответ на письмо из Вашингтона с рекомендацией извиниться перед Вильнюсом за шары с контрабандой — послал американцев на три веселых буквы.

9 декабря на Совбезе правитель выкатил литовцам ворох встречных претензий. В частности, настаивал, чтобы те наладили работу санатория «Беларусь» в Друскининкае, вернули 17 конфискованных пожарных автомобилей, которые Беларусь отправляла в Зимбабве, а также деньги, вложенные в терминал сыпучих грузов Клайпедского порта. И даже — это прозвучало в косвенной форме — чтобы перестали пригревать у себя белорусскую оппозицию.

До сих пор не слышно, чтобы Вильнюс эти условия выполнил…

Минск уменьшил выкуп

Итак, политического диалога, то есть некоторой своей легитимации, режим от Литвы так и не добился. Это фиаско фактически признал на днях заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета.

По его словам, Вильнюс рассматривает любые контакты с Минском на политическом уровне «как свое собственное поражение». Но на деле пока вынуждена отступать беларуская сторона.

В частности, решено не драть с литовских перевозчиков астрономические суммы.

«Понимаем, если эту цену с них взять, они половину этих автомобилей не заберут, потому что там уже цена будет выше, чем они покупали. Мы им европейскую цену установим, скорее всего. Как у них есть таможенная цена небольшая. Заплатили за стоянку копейки эти — забирайте», — поведал Лукашенко после визита Коула пропагандистам своего пула.

А таможенники сообщили размеры скидок: «За хранение прицепа или полуприцепа стоимость хранения более чем в семь раз отличается в меньшую сторону от ранее установленного тарифа. Если полная сцепка — меньше в три раза».

Конечно, и в таком случае суммы набегают неслабые. Отнюдь не копейки, как выразился Лукашенко. Маленьким литовским фирмам — а там зачастую это семейный бизнес — рассчитаться будет непросто. И потом, долгое прозябание фур на стоянках в Беларуси отнюдь не было их прихотью.

Но белорусские власти, как видим, решили сорвать с бедолаг хоть какой-то выкуп.

Кубраков принялся ловить «бандюганов»

Да, и еще штрих. 20 марта Лукашенко сообщил представителям госСМИ, что министр внутренних дел Иван Кубраков доложил ему о завершении операции: «Они задержали пять наших белорусских контрабандистов прямо на границе. <...> Бандиты, они были осуждены не один раз. Настоящие бандюганы».

Здесь стоит вспомнить, что в ноябре прошлого года, комментируя конфликт с Литвой, правитель выдал такую фразу: «Наши эти бандюги говорят: «Передайте президенту, никаких там 200 не было. Там два десятка этих шаров. У нас столько, говорят, нет шариков».

То есть Лукашенко хотел сказать, что литовцы, мол, преувеличивают масштабы этого нелегального бизнеса. Но невольно дал понять, что его подчиненные (видимо, в погонах) спокойно получают от «бандюг» обратную связь, вовсе не порываясь их активность пресекать.

Теперь, как видим, Кубраков взял под козырек и проводит операции.

Причем пришлось дать ему (и, вероятно, другим силовикам) отмашку именно под давлением американцев. Через не хочу.

Лукашенко, по сути, чистосердечно в этом признался 20 марта: «У меня позиция: вы (речь о литовских властях. — прим.) санкции ввели. Теперь что, мы должны ловить этих контрабандистов здесь, которые наш товар покупают за деньги хорошие и перебрасывают нуждающимся людям в Литве? Но я обещал: мы посмотрим и в Беларуси, кто тут чем занимается».

Итак, эта история с Литвой подкрепляет вывод, что диалог со Штатами для Лукашенко крайне важен. Важен в плане легитимации, снятия санкций, расширения поля для внешнеполитического и внешнеэкономического маневра.

Ради этого автократ готов даже переступить через предупреждения Москвы, выпустить злейших политических врагов, в какой-то степени пойти навстречу Вильнюсу, с которым на ножах.

Трамп положил глаз на белорусский калий?

Впрочем, у этого сюжета может быть и еще один слой.

Провластный экономист Георгий Гриц так прокоментировал на телеканале СТВ снятие санкций США с двух банков, Минфина, Беларуской калийной компании, «Беларуськалия»: «Все эти компании <...> имеют прямое отношение к одному инвестиционному проекту — Нежинский горно-обогатительный комбинат».

Да-да, тот самый, который Лукашенко предложил американцам за 3 млрд долларов.

Гриц высказал предположение, что в этот проект может войти в качестве инвестора какая-либо американская компания.

«С этой точки зрения возникает вопрос: достаточно высокого уровня проект, почему он важен или почему он вошел в этот так называемый большой пакет, о котором говорят — «большая сделка» — Александр Лукашенко и Дональд Трамп?» — задался вопросом экономист.

И далее изложил мотивы, по которым Штаты могут быть заинтересованы в белорусском калии. В частности — чтобы ослабить зависимость от Канады, откуда получают 90% калийных удобрений. Добавим: война в Заливе повышает цены на удобрения.

Упомянув о твердом нежелании Литвы пропускать белорусский калий через Клайпеду, Гриц бросил реплику: «Но это еще посмотрим. Тут ясно, кто кукловод, а кто является куклой».

Здесь прозрачный намек на то, что если американцы войдут в белорусский калийный актив (а сейчас они, по словам Лукашенко, думают), то уж наверняка выкрутят руки упрямым литовцам. И те разблокируют-де транзит по самому дешевому маршруту.

Впрочем, если калий станет формально американским, то вроде и предлог есть. Можно сохранить лицо.

Так что Лукашенко, возможно, уступает Вильнюсу не только под давлением Коула. Но еще и в предвкушении транзитных последствий «большой сделки». Если так, то интрига на литовском треке, пожалуй, только закручивается.

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