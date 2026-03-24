Лукашенко летит в страну, где его режим обвинили во лжи 21 24.03.2026, 14:56

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Диктатор давно напрашивался в КНДР.

Лукашенко летит в Северную Корею. Как сообщает пресс-служба диктатора, визит состоится по приглашению председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.

Отметим, 20 января 2025 года заместитель директора Отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон, сестра диктатора Ким Чен Ына, заявила о лжи режима Лукашенко.

Ее возмутило заявление Лукашенко от 17 января 2025 года, в котором КНДР была названа среди государства, направивших Беларуси «свои предложения об организации встреч на высшем уровне для обсуждения вопросов сотрудничества».

Ким Ё Чжон настаивает на том, что подобное предложение из Пхеньяна не поступало, а вот официальный Минск уже как минимум два года пытается организовать встречу ее брата с Лукашенко.

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