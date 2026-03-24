закрыть
29 июня 2026, понедельник, 12:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко летит в страну, где его режим обвинили во лжи

21
  • 24.03.2026, 14:56
  • 17,718
Лукашенко летит в страну, где его режим обвинили во лжи

Диктатор давно напрашивался в КНДР.

Лукашенко летит в Северную Корею. Как сообщает пресс-служба диктатора, визит состоится по приглашению председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.

Отметим, 20 января 2025 года заместитель директора Отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон, сестра диктатора Ким Чен Ына, заявила о лжи режима Лукашенко.

Ее возмутило заявление Лукашенко от 17 января 2025 года, в котором КНДР была названа среди государства, направивших Беларуси «свои предложения об организации встреч на высшем уровне для обсуждения вопросов сотрудничества».

Ким Ё Чжон настаивает на том, что подобное предложение из Пхеньяна не поступало, а вот официальный Минск уже как минимум два года пытается организовать встречу ее брата с Лукашенко.

Написать комментарий 21

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра