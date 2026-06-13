В Могилеве на военные сборы отправили восьмиклассников

В Могилеве на военные сборы отправили восьмиклассников2
- 13.06.2026, 13:27
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По всей стране это обязательно только для учащихся 10-х классов.
Обязательные десятидневные учебно-полевые сборы с этого года введены в Беларуси для учащихся 10-х классов. Однако в Могилеве решили этим не ограничиваться и отправили на сборы на базе 188-й гвардейской инженерной бригады в деревне Пашково восьмиклассников Могилевского областного кадетского училища, сообщает «Белсат».
«Целью сборов стало закрепление на практике знаний, полученных в течение учебного года, и погружение кадетов в атмосферу реальной армейской службы. Программа сборов была максимально насыщенной и содержала основные элементы боевой подготовки», – рассказывается на Instagram-странице училища.
Сборы проходили с 1 по 5 июня. Для детей была организована стрельба из автомата Калашникова АК-74 в полной боевой амуниции. Также ученикам предстояло сдавать нормативы по надеванию средств радиационной, химической и биологической защиты и изучать алгоритмы действий в условиях применения оружия массового поражения. Подростки фактически бежали кросс в средствах РХБА.
Учебно-полевые сборы для 10-классников проходили в Беларуси с 26 мая по 4 июня. В этом году их продлили до 10 дней и сделали круглосуточными и обязательными – без участия в них ученика могут не перевести в 11 класс.
«По нашему мнению, то, как происходит милитаризация детей и в каком виде она проводится, безусловно, может иметь отношение к возможным конфликтам в будущем, когда к не очень большой белорусской армии можно будет присоединить молодежь», – говорил представитель BELPOL в комментарии «Белсату».