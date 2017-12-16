Как выбирали «Миссис Гомель — 2017» 2 16.12.2017, 22:17

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За титул и корону боролись 15 участниц.

В Гомеле 15 декабря прошел финал конкурса красоты «Миссис Гомель — 2017». За главный титул и корону боролись 15 участниц разного возраста — от 24 до 40 лет, пишет tut.by.

Конкурсантки состязались в четырех выходах — визитке, танцевальном, семейном и выходе в вечерних платьях.

По итогам двухчасового конкурса жюри определило трех финалисток. Второй вице-миссис стала Марина Тимошенко, титул «Первая вице-миссис» достался Ирине Середе. А звание «Миссис-2017» завоевала гомельчанка Анастасия Зятикова.