Белорус примет участие в первом в мире чемпионате по настольному теннису на коньках 1 17.02.2017, 22:48

Андрей Колесов примет участие в чемпионате России по настольному теннису, который пройдет в Люберцах.

Чемпион сборной команды Беларуси Андрей Колесов примет участие в чемпионате России по настольному теннису на коньках, который пройдет на стадионе "Торпедо" в Люберцах 23 февраля, сообщила пресс-служба администрации Люберецкого района в пятницу, передает «Интерфакс».

"Теннисные столы будут стоять прямо на льду, игроки возьмут в руки ракетки и наденут коньки. Подобные соревнования проводятся впервые не только в России, но и в мире", - цитирует пресс-служба главу Люберецкого района Владимира Ружицкого.

Он отметил, что в соревнованиях примут участие профессиональные спортсмены.

"Уже подтвердили свое участие трехкратный чемпион мира по пинг-понгу Максим Шмырев, чемпион России по настольному теннису Сергей Елизаров, чемпион сборной команды Беларуси, мастер спорта по настольному теннису Андрей Колесов и мастера спорта Москвы и Подмосковья", - уточнил Ружицкий.

Глава добавил, что участниками соревнований могут стать все желающие, прошедшие предварительную регистрацию. Победители получат медали и подарки.