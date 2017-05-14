На «Евровидении» победила Португалия 18 14.05.2017, 1:46

Сальвадор Собрал

Фото: УНИАН

Беларусь заняла 17-е место.

В Киеве состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Победителем стала Португалия, которую представлял Сальвадор Собрал.

На втором месте – Болгария, на третьем – Молдова.

Победу португальцу единогласно присудили как зрители, так и жюри.

Это первая победа участника от Португалии в истории конкурса.

27-летний Сальвадор Собрал стал единственным конкурсантом «Евровидения», который выступил на малой сцене без танцевального сопровождения со световыми эффектами. После вручения ему хрустального микрофона — главного приза мероприятия — он вышел на сцену со своей сестрой Луизой и исполнил еще раз свою песню, обмотав национальным флагом Португалии стойку микрофона.

«Я хочу сказать, что мы живем в мире одноразовой музыки, фестивальной музыки, которая не содержит в себе никакого смысла, и я думаю, что это может быть победой музыки с людьми, которые создают музыку со смыслом. Музыка — это не фейерверк, музыка — это чувство. Так что давайте попробуем изменить это и вернуть настоящую музыку», — сказал Собрал после оглашения результатов голосования.

Победитель конкурса самым последним из всех исполнителей приехал в Киев и несколько раз пропускал своим репетиции по состоянию здоровья — у певца диагностирован порок сердца.

В финале принимали участие музыканты из 26 стран.

Белорусская группа Naviband заняла 17-е место. Песня Артема Лукьяненко и Ксении Жук на белорусском языке набрала 83 балла. Максимальную оценку - 12 баллов - белорусам дали Азербайджан и Украина.

Также 7 баллов представителям Беларуси дала Австрия, 5 баллов — Хорватия, 3 балла — Греция, Молдова, 2 балла — Болгария, Латвия, Мальта, 1 балл — Великобритания, Израиль.

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