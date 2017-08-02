Молодечненский директорат получил большие сроки 2.08.2017, 15:37

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гендиректор Молодечненского завода металлоконструкций и его заместителя.

Генеральный директор ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций»приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Его заместитель по экономике и финансам приговорена к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, пишет tut.by .

У обоих конфискуют имущество и лишат права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет.

С обвиняемых будет взыскано в солидарном порядке в пользу ОАО «Строймаш» в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в размере 51 368 рублей 14 копеек.

Напомним, преступления были совершены еще в 2015 году, в то время когда фигуранты работали на ОАО «Строймаш» в Минске, но известно о них лишь тогда, когда они уже занимали должности на Молодечненском заводе металлоконструкций.

Как следует из обвинения, главный бухгалтер предприятия в течение практически года вносила в официальные документы заведомо ложные сведения, тем самым искажая данные государственной статистической отчетности.

После подписания документы с учетом предварительной договоренности с генеральным директором направлялись в Министерство архитектуры и строительства, а также в главное статистическое управление Минска. Преступные действия совершались исходя из корыстной и иной личной заинтересованности — речь идет о получении премий и вознаграждения при отсутствии на то оснований.

Генеральный директор, в свою очередь, при трудоустройстве был уведомлен, что при наличии задолженности по платежам в бюджет, роста убытков от реализации продукции, товаров, услуг, задолженности по выплате зарплаты премии и вознаграждения не начисляются и не выплачиваются. Это касается как руководителя предприятия, так и руководителей структурных подразделений и главных специалистов. Зная о том, что на предприятии в 2015 году имелись проблемы, генеральный директор скрывал соответствующие факты. С целью завладения денежными средствами предприятия по согласованию с ним в Министерство архитектуры и строительства предоставлялись документы, содержащие заведомо ложные сведения касательно результатов хозяйственной деятельности общества.

Несмотря на то, что основания для начисления выплат и премий указанной категории работников, в том числе главному бухгалтеру, отсутствовали, начисления все же производились. Выплачивались премии и самому генеральному директору.