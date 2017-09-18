«Люди голодают – тарифы поднимают!» 7 18.09.2017, 15:28

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В Бресте прошли акции против повышения коммунальных оплат.

Активистами Бреста были проведены несколько акций против повышения цен на тарифы ЖКХ. Были розданы листовки на центральной улице Бреста, вывешен баннер в людном месте, а также оставлены тематические трафареты по городу, сделано граффити на железнодорожных путях, сообщает сайт revbel.org.

«Мы призываем людей бороться с повышением цен на тарифы ЖКХ. Вместо повышения зарплат и социальных выплат государство решило ударить по труженикам новыми тратами — теперь за коммунальный платежи. В целом, коммуналка подорожает на 20% до конца года, в то время, когда многие белорусы не могут найти работу, а те кто работают — делают это за гроши. Например, тариф за канализацию повысится почти на 150%, вывоз мусора на 19%.

Мы не должны с этим мириться! Мы призываем людей организовываться с соседями и бойкотировать оплату ЖКХ. Если не платить будет один человек — то власти смогут взыскать у него задолженность через суд, но если не платить будет весь дом — то властям придется идти и договариваться с жителями. Отстаивайте свои права, распространяйте информацию о повышении тарифов! Тарифы — узаконенный грабеж!», - заявили организаторы акции.