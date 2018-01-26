Юрист: Лукашенко разрешил направлять «тунеядцев» в ЛТП 38 26.01.2018, 14:49

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ФОТО: ПАВЕЛ ЛИСИЦЫН/РИА НОВОСТИ

Если буквально понимать декрет №1, то любого безработного можно отправить туда на год.

На еще одну особенность нового декрета о «тунеядцах» обратил внимание юрист Александр Жук.

«Декрет №1 разрешил комиссиям исполкомов направлять тунеядцев в ЛТП!!! Если они ведут асоциальный образ жизни, – пишет Александр Жук в «Фейсбуке». – Что такое «асоциальный» - декрет не разъясняет.

Раньше в ЛТП отправлял только суд и только лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией.

И еще тех, кто не возмещал расходы на содержание государством детей.

Но только, если они несколько раз в году привлекались к адм. ответственности.

Что теперь?

Если БУКВАЛЬНО понимать декрет, то любого «тунеядца» исполком сможет отправить в ЛТП сроком до 12 месяцев ...

Без предупреждения и привлечения к административной ответственности.

Хочу надеяться, что право направлять в ЛТП оставят только за судом.

И что ЛТП вообще отменят».