Декрет о «тунеядцах» дополнят: что изменится с 1 марта 3 27.02.2018, 8:11

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Новшества, которые наступят уже послезавтра.

В Беларуси с 1 марта повысят стоимость обучения в некоторых вузах, поднимут цены на отдельные марки сигарет и мобильные звонки. Кроме того, в течение марта власти также обещают дополнить декрет по «тунеядцам». Портал tut.by посмотрел, какие изменения ожидают белорусов в марте и как они скажутся на кошельках.

Успеть подать налоговую декларацию

До 1 марта включительно некоторым белорусам нужно отчитаться о доходах за прошлый год. Среди потенциальных плательщиков налога — те, кто продавал недвижимость или несколько машин, получатели крупных денежных подарков или заграничных переводов.

Если не подать вовремя декларацию, то можно получить штраф. К примеру, если имеется подлежащая к уплате сумма налога и просрочка подачи декларации составляет больше чем три рабочих дня, то штраф составит от двух до десяти базовых величин (от 49 до 245 рублей).

К слову, уплатить сам подоходный налог нужно не позже 15 мая.

Вырастут цены на некоторые марки сигарет

С 1 марта в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет. К примеру, сигареты гродненской табачной фабрики «Неман» NZ breeze с 1 марта будут стоить 1,64 рубля, Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure — 2,05 рубля, Pall Mall Nano Blue, Pall Mall Nano Silver, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nanokings Blue, Pall Mall Nanokings Silver — 1,9 рубля, Rothmans Blue, Rothmans Blue+ - 2,2 рубля.

Напомним, у белорусских табачников есть право каждый месяц устанавливать новые максимальные цены на свою продукцию. В январе сигареты подорожали на 3,1%.

Дополнят декрет по «тунеядцам»

В течение марта в обновленный документ по «тунеядцам» — декрет № 1 — должны внести дополнения. Так, правительство к 1 апреля 2018 года выработают список услуг, за потребление которых попавшие под действие декрета будут платить по экономически обоснованному тарифу. Кроме того, будет определено, кто из незанятых в экономике будет подпадать под действие нового указа — по истечении какого периода неучастия в работе экономики.

Подорожает обучение в вузах

Белорусский государственный университет повышает цены на обучение для студентов-платников. Расценки утверждены приказом ректора вуза и начнут действовать с 1 марта.

Изменения объясняют ростом тарифной ставки, изменением условий оплаты труда профессорско-преподавательского состава и увеличением тарифов на коммуналку. Предыдущие цены были определены в августе 2017-го.

Сейчас появились новые цены на обучение на 1−3 курсах и 4−5 невыпускных курсах дневного отделения, а также заочного.

С 1 марта, например, самый большой «тариф» в главном университете страны устанавливается для студентов первых курсов дневного отделения на специальностях «правоведение», «экономическое право» и «международное право» — по 3136 рублей. Раньше цена составляла 2851 рубль.

Ранее о повышении стоимости обучения с 1 марта заявили в БГУИР.

ИП и адвокаты могут успеть в последний вагон

1 марта — крайний срок уплаты страховых взносов за 2017 год в фонд социальной защиты населения — напоминает индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам про дедлайн по уплате страховых взносов за 2017 год.

Так, за прошлый год минимальная сумма страхового взноса составляет 1113 рублей.

При неуплате в срок обязательных страховых взносов в бюджет фонда начисляется пеня. Индивидуальные предприниматели, нарушившие сроки уплаты обязательных страховых взносов в бюджет фонда, привлекаются к административной ответственности, им грозит штраф в размере 20% от суммы обязательных страховых взносов (1 113,00×20% = 222,60 руб.).

Подорожают мобильные звонки

Сотовый оператор life:)

анонсировал с 1 марта изменение стоимости и условий обслуживания некоторых тарифов и услуг. Часть тарифов станет дороже, непопулярные предложения закроются, а их абонентов переведут на другие. К примеру, повышается абонентская плата на некоторых тарифных планах. Так, на тарифе «Голос 1» ежемесячный платеж составит 4,2 рубля (+7,6%), «Семья 2» — 26,5 рубля (+6,4%), XL — 15 рублей (+3,4%). Оператор отмечает, что в целом повышение составит около 6%.

Оператор velcom анонсировал, что с 1 марта изменятся условия и для фиксированной связи: часть тарифов подорожает, а некоторые закроются. Исчезнут несколько десятков архивных тарифов, например 4G, Wi-Fi + TV, Wi-Fi лайт, «Домашний» (полный список здесь). Их абонентам предлагают выбрать любой другой актуальный тариф. Тех, кто не переключится сам, оператор автоматически переведет на актуальный тариф линейки «Домашний» или «Интернет 50».

Многие тарифы фиксированной связи с 1 марта подорожают. К примеру, для абонентов тарифа «Домашний Минск» ежемесячный платеж составит 21,5 рубля (+8%), Wi-Fi — 28,9 рубля (+11,1%), «Лайт» — 18,9 рубля (+11,8%). Для некоторых предложений увеличится скорость доступа в интернет. Полный список новых условий для абонентов фиксированной связи можно увидеть здесь.

Белорусы смогут делать покупки в Польше с ограничениями

В Польше с 1 марта вступает в силу запрет на торговлю по воскресеньям. Так, с 1 марта торговым центрам и супермаркетам будет разрешено работать только в первое и последнее воскресенье месяца. Далее начиная с января 2019 года торговля будет разрешена лишь в последнее воскресенье месяца. На последнем этапе в 2020 году воскресная торговля должна быть полностью запрещена. В виде исключения магазинам разрешат работать четыре воскресенья в году, а также перед Рождеством и Пасхой. Сейчас торговые центры и супермаркеты в Польше остаются закрытыми только в официальные праздничные дни.

Напомним, в 2017 году белорусы потратили в польских магазинах и на рынках 675 миллионов злотых, или 192,4 миллиона долларов по курсу Нацбанка на 1 января этого года. Для сравнения: в 2016 году траты составили 170 миллионов долларов, а в 2015 году — 237,3 миллиона долларов.