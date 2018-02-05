Минтруда: Под декрет № 1 могут попасть около 250 тысяч белорусов 17 5.02.2018, 22:16

1,462

В Минтруда спрогнозировали, сколько белорусов попадет под обновленный декрет по «тунеядству».

Под действие декрета № 1 могут попасть около 250 тысяч белорусов, об этом заявил начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун в эфире программы «Актуальный микрофон» первого национального канала Белорусского радио. Напомним, по декрету № 3 налоговики направили порядка 470 тысяч извещений на уплату сбора на тунеядство, передает tut.by.

— Если исходить из баланса трудовых ресурсов Беларуси (к сожалению, пока у нас есть итоговые данные только за 2016 год, за 2017-й год будут чуть позже), то это может быть примерно 250 тысяч человек, — сказал Олег Токун, отвечая на вопрос, сколько человек может попасть под действие декрета № 1. — Мы о них почему-то не знаем. То есть официальная статистика не знает, чем они занимаются. Да, возможно, это мигранты, которые уехали. Часть, безусловно, будет. Безусловно, там будет и часть людей, которые находятся в тени. Те, кто работает нелегально или без оформления трудовых отношений, или сам на себя, не регистрируясь ни ремесленником, ни ипэшником. Такие люди будут.

Специалист отметил, что под действие декрета попадут те, кто «находится в трудоспособном возрасте, то есть в самом расцвете сил, что называется, и лет».

— Полагаю, что эти люди так или иначе должны чем-то заниматься в своей жизни. И если он не работает, не учится, или, например, не воспитывает детей, то надо его привлекать на рынок труда, давать ему в руки новую профессию или предлагать ему другие варианты занятости, — сказал специалист.

По мнению Олега Токуна, «декрет подтолкнет людей выходить из тени».

— В основу будет положен уже наработанный, пусть иногда и отрицательный опыт работы, который был в МНС, когда извещения (на уплату налога. — Прим. ред.) получали те, кто их не должен был получать, — сказал Олег Токун. — Именно поэтому в декрете упор сделан на местные органы власти, которые и будут, собственно говоря, формировать эти списки, поскольку где, как не на местах, знают о каждом человеке. Но, безусловно, это будет создана система всех информационных ресурсов, которые есть сегодня в Беларуси, чтобы исключить те возможные ошибки, которые были раньше. Это будут объединены и базы данных Фонда социальной защиты, и базы данных тех, кто зарегистрировался безработным. Также мы будем получать информацию и от налоговой инспекции, кто является индивидуальным предпринимателем, ремесленником, уплачивает какие-то другие налоги и сборы. То есть мы постараемся максимально агрегировать и собрать глобальную базу данных, чтобы, не дай бог, не ошибиться.

На вопрос, попадут ли под декрет № 1 домохозяйки, специалист ответил:

— Совету министров предоставлено определять, кто войдет в базу незанятых граждан. Сегодня точно не могу сказать перечень категорий, которые там будут. Но наверняка в основу будут положены те категории, кто раньше был указан в декрете № 3.

— Какие услуги могли бы войти в список услуг (по которым будут платить по полному тарифу. — Прим. ред.)? — уточнила ведущая.

— Первое, что приходит на ум, это различные жилищно-коммунальные услуги. Это тепло, свет, вода, может быть, некоторые другие, — сказал представитель Минтруда. — С медицинскими услугами я был бы очень осторожен, поскольку у нас по Конституции каждому гражданину, да и гостю нашей страны, гарантируется оказание бесплатной медицинской помощи, поэтому говорить что-то конкретное пока рано. Но и сейчас человек делает выбор — он будет обращаться в государственную поликлинику или частный медицинский центр за свои деньги.

Ведущие уточнили, как те, кто попадет под декрет № 1, будут оплачивать услуги по полному тарифу. Специалист напомнил, что механизм уплаты будет определен правительством, и добавил:

— Все эти вопросы будут решены специалистами жилищно-коммунального хозяйства, я знаю, что они уже плотно занимаются проработкой этих вопросов. Да, я согласен, что в этом плане надо действовать аккуратно, чтобы не задеть родных и близких. Всегда будут люди, которые будут стараться как-то обмануть государство, уйти от налогов, от других платежей, но у налоговых инспекций есть очень широкие рычаги воздействия, и мы же видим, что по заявлениям специалистов Министерства по налогам и сборам усилена работа по сопоставлению доходов и расходов неработающих граждан. Я думаю, что эта работа после принятия декрета будет активизирована.

Напомним, в ноябре прошлого года глава администрации Лукашкено Наталья Кочанова, рассказывая о разработке новой концепции декрета № 3, отметила, что в Беларуси порядка 500 тыс. неработающих человек.

25 января Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.