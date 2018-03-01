Леонид Заико: Белорусский декрет о «тунеядцах» надо изучать психиатрам 1.03.2018, 10:07

Правительство само не понимает, что творит.

С 1 марта белорусов ожидают очередные «новшества» от властей. Одно из них — правительство дополнит декрет о «тунеядцах».

Ситуацию сайту Charter97.org прокомментировал экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

- В течение марта правительство «выработает» список услуг, за которые попавшие под действие декрета № 1 будут платить по «экономически обоснованному тарифу». На ваш взгляд, какие это могут быть услуги?

- Декрет о «тунеядцах» - совершенно дурацкая затея, придуманная, скорее всего, Мясниковичем (глава «совета республики» - прим. Charter97.org) для того, чтобы снизить «героический облик» Лукашенко в глазах населения. Очевидно, что подобная «идея» - ошибка. Теперь вы спрашиваете, как эта ошибка будет развиваться? Каков предел глупости? Так вот, глупость - беспредельна!

В общем, в список услуг, которые записанные в «тунеядцы» будут оплачивать по «особому» тарифу, могут попасть лекарства, цены на которые увеличат на 20-30%. Питание в школах для детей «тунеядцев», которое тоже значительно прибавит в цене. Еще посещение поликлиник могут сделать абсолютно платным, по тарифам министерства здравоохранения. Оно такие тарифы разработало.

Кстати, мне приходилось делать УЗИ сердца и другие процедуры, так я их оплачивал. Якобы большие очереди и прочее. Поэтому, в принципе, без разницы: и так, и так приходится платить.

Кроме всего вышеперечисленного, могут внести еще дополнительно талончики для продажи «тунеядцам» не по 60 копеек, а по рублю. Это тоже будет «блестящей» находкой. Затем билеты на самолеты, проезда, театр, кино тоже могут сделать для «тунеядцев» дороже на процентов 30. В общем, глупость бесконечна.

Знаете, если бы я был премьер-министром или министром финансов в теперешней Беларуси, я бы так «дополнил» подобный декрет, что чемоданы упаковали и уехали бы из страны.

- На ваш взгляд, почему декрет №1 не издали в готовой версии, а делегировали правительству задачу по его «дополнению»?

- Знаете, среди моих бывших студентов я находил работников правительства. С умненькими в студенчестве ребятами, после прихода на работу в министерство или другие госструктуры, происходит что-то странное, можно сказать, зомбирование. Они глупеют прямо на глазах.

Не будут выносить окончательный вердикт, но, в принципе, правительство занимается тем, что ищет черную кошку в черной комнате. Власти хотят «прижучить» людей, которые уезжают за границу, чтобы заработать денег для того, чтобы прокормить семью, бабушек, дедушек.

Я считаю, что это теоретическая ошибка, потому что все живущие в Беларуси люди платят налоги, несмотря на то, работают они или нет. Например, покупая коробку спичек люди платят налог на добавленную стоимость.

Если они покупают не только продукты питания, но и пользуются услугами, то тоже платят НДС и другие налоги.

Я еще хочу подчеркнуть, что школьное образование должно быть бесплатным для всех. Независимо от того, где работают родители ребенка, в Беларуси или за рубежом. Базовое школьное образование — это нравственное и культурное здоровье нации. Оно не должно быть частным делом. Точно также считаю, что и высшее образование должно финансироваться из бюджета и дети не должны платить за высшее образование, потому что интеллект - важный ресурс нашей страны.

Почему же правительство поступает подобным образом? Да оно вообще не понимает, что творит!

- Минтруда заявило, что под декрет № 1 попадет около 250 тысяч белорусов. А ведь Лукашенко обещал всех трудоустроить еще до 1 мая 2017 года. Как вы объясните такой парадокс?

- Я думаю, что в Минске в здание по улице Карла Маркса, где располагается администрация, он не смог 250 тысяч устроить.

Как ученый, хочу сказать, что нужно было провести социологические опросы. Специально усилить проведение исследования домашних хозяйств, чтобы выяснить, сколько у нас на самом деле безработных. По тем эпизодическим опросам, которые проводились нашими независимыми центрами, получилось, что, например, где-то около 30 процентов белорусов прибегали к работе за рубежом в течение последних 5 лет.

Поэтому бороться с работающими за границей не нужно, записывать их в «тунеядцы» не стоит, как и искать в них источник бюджета. Думаю, что здесь нужно вынести суровый научный приговор: «Это хуже, чем преступление. Это - ошибка».

- Одной из мер воздействия на «тунеядцев» станет отправление их без суда в ЛТП. Как вы оцениваете подобную меру властей?

- Думаю, что подобная идея должна заинтересовать комиссию ООН по правам человека. Она будет интересна также Европейскому Союзу, Совету Европы, и, очевидно, большому количеству психоаналитиков и психиатров. С точки зрения практической ценности, она ничего из себя не представляет.

Власти упоминали о «асоциальных элементах». Если речь о ситуации, когда население находится в хронической фазе безработицы, о социальном браке, то это 3-5 % населения в любой стране. Сюда относятся люди достаточно сложной социальной адаптации: наркоманы, алкоголики, люди с психическими расстройствами.

У нас в стране около 10 миллионов жителей, то выходит, что где-то 300 тысяч белорусов могут оказаться в ЛТП. Думаю, что подобная ситуация была в Третьем Рейхе. Там тоже диагностировали и выделяли людей в группы.

Мне кажется, что затраты на ЛТП будут большими, чем на питание в школах. Я бы настоятельно не рекомендовал идти по такому пути.