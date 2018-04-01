Мы считаем это прогрессом?! 2 Денис Казакевич

1.04.2018, 9:31

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Денис Казакевич

Споры вокруг концерта на День Воли велись не только в Беларуси, но и в Брюсселе.

22 марта, за три дня до Дня Воли, состоялось расширенное заседание делегации Европарламента по отношениям с Беларусью. Евродепутаты из всех главных фракций, представители ОБСЕ, Еврокомиссии и Европейской службы внешних действий собрались, чтобы обсудить прошедшие выборы в местные Советы депутатов и отношения Беларусь-ЕС.

Нашлось время и для того, чтобы обсудить концерт у Оперного театра. Алексей Янукевич (партия БНФ) и евродепутат Петрас Аштравичюс (Литва) резко не сошлись во мнениях по этому вопросу.

Первым тему концерта поднял Алексей Янукевич, который представлял на встрече белорусскую демократическую оппозицию. Предыдущие выступавшие уже признали выборы недемократичными. Шло активное обсуждение блокировки сайта "Хартии-97" и превентивных арестов Владимира Некляева, Вячеслава Сивчика и Максима Винярского (их арестовали за день до заседания).

Eвродепутаты и чиновники узнали про преследование независимых блогеров, закон об оскорблении "президента" Республики Беларусь, планируемые изменения в законодательстве, увеличивающие контроль над соцсетями. Началось обсуждение возможности введения санкций против министра информации, его заместителя и начальника ОАЦ.

Как раз в этот момент Алексей Янукевич решил рассказать про разнообразные плюсы разрешенного концерта. Воодушевленное выступление на безупречном английском с хорошо поставленными интонациями заканчивалось словами: "Впервые за двадцать лет мы видим мероприятия, выставки, плакаты, бело-красно-белый флаг, митинг и концерт в самом центре города на День Воли. Этот беспрецедентный прогресс дает надежду на то, что в будущем мы сможем начать диалог по правам человека".

Предложение временно забыть о правах человека в обмен на разрешение провести концерт звучало в стенах Европарламента настолько несуразно, что следующий спикер, евродепутат от Литвы Петрас Аштравичюс начал свою речь с темы концерта:

"Как говорится, доверяй, но проверяй. Я не понимаю, почему мы должны радоваться, разрешению провести одно мероприятие в центре города на столетие европейской страны.

Мы считаем это прогрессом?!! Это ненормальная ситуация.

Мне очень нравится это название День Воли, что означает день свободы. Однако, Беларусь празднует столетие своей независимости. В нормальной европейской стране это должен быть год свободы, а не день свободы", - сказал евродепутат.

За несколько дней до публикации этого поста я обратился к организаторам концерта у Оперного театра с просьбой осудить массовые задержания в День Воли и выпустить соответствующее совместное заявление.

На момент публикации, на сайте концерта БНР100.бай официальное заявление организаторов, осуждающее массовые задержания в День Воли, отсутствует. Напомню, что подавляющее большинство из более чем 125 задержанных или намеревалось принять участие в концерте, или же были задержаны после выхода с территории концерта.

Ранее, после окончания концерта (и массовых задержаний) один из организаторов Антон Мотолько заявил: "Хочу выразить огромный респект милиции". 26 марта, на следующий день после концерта, другой организатор Эдуард Пальчис написал у себя в фейсбуке, что "ГУВД предельно корректно и дружелюбно вела себя у Оперного - молодцы", и что аресты производили "непонятные существа".

Денис Казакевич, Фейсбук