Экономист: В 2020 году реальна резкая девальвация рубля 19 23.12.2019, 8:06

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Для этого есть несколько причин.

Зарплаты бюджетников с 2020 года будут рассчитывать по новой схеме.

Одно из главных изменений: тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают заработки работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку.

Власти заявили, что при введении новой системы оплаты труда якобы не произойдет снижение размеров зарплат. Но сразу же допустили оговорку: падения зарплат «не должно быть без учета премий».

Что на самом деле произойдет с зарплатами белорусских врачей и учителей после Нового года? На вопросы Charter97.org отвечает экономист Лев Марголин.

- Бюджетники, у которых значительная часть зарплаты сейчас приходится на премии, опасаются, что с нового года могут потерять в деньгах. Насколько обоснованы их опасения?

- В какой-то степени, безусловно, обоснованы. Дело в том, что еще с конца 90-х годов, система заработной платы бюджетников имеет достаточно странный характер.

Если, по логике, оклад или тарифная ставка должна составлять львиную долю заработной платы, то у нас для многих категорий, в том числе учителей и врачей, оклад очень маленький, а средняя зарплата догоняется премиями, надбавками, разными доплатами и так далее.

Но вся прелесть этих вещей в том, что они, по сути, не носят обязательного характера. И поэтому сейчас речь идет о том, чтобы повысить базовую ставку и сделать зарплату, оклад, тарифную ставку более заметной частью общего заработка. То есть, чтобы работники не добиваться каких-то там доплат и премий.

Иногда это происходит, скажем так, не совсем законным путем — через личные отношения с руководством. И наоборот, руководство может таким образом наказывать неугодных работников.

На сегодняшний день я не могу сказать, что будет какое-то резкое падение номинальных начисленных зарплат, потому что объем финансирования в бюджете не сократили. Ведь бюджетники – это люди, которые получают зарплаты из госбюджета. И если предполагаемые средства, которые в бюджете выделяются на зарплату бюджетникам, резко не уменьшаются, то оснований считать, что резко сократится их средняя зарплата, по большому счету, нет.

Но в каждом конкретном случае возможны варианты. То есть, если раньше где-то получалось каким-то способом, за счет пробивной способности руководителя или его знакомств в вышестоящих органах, выбивать себе финансирование и за счет надбавок и премий повышать зарплату, то не исключено, что в этом коллективе со следующего она может и упасть.

- В Минтруда пояснили, что при сравнении зарплат за декабрь и январь не будут учитывать многие составляющие зарплаты 2019 года: ночные смены, совмещение должностей, замена временно отсутствующего работника, за сверхурочную работу, за выход в выходной и праздники. А эти доплаты — значительная часть доходов тех же учителей и врачей… Получается, что они все-таки потеряют в зарплате?

- Думаю, что эти опасения преувеличены, потому что эти факторы не берутся в расчет именно потому, что они ведь никуда и не денутся. То есть, никуда не денется ни совмещение, ни сверхурочные, ни оплата в выходной день. Это все так и остается.

Но например, если взять тех же учителей, то при окладе в 350 рублей там начинаются доплаты, которые носят постоянный характер и которые, видимо, сейчас в значительной степени могут убрать. Например, доплата за классное руководство, за проверку тетрадей, за внеклассную работу, за ведение факультативов, за стаж, за выслугу лет.

Речь идет о том, что после того, как их отменят, чтобы при этом средняя зарплата учителя заметно не уменьшилась. Думаю, что этот вопрос Министерство образования волнует не меньше, чем самих учителей и врачей, потому что у нас сейчас страшная проблема некомплекта медработников, которые массово уезжают за границу. И если допустить снижение зарплаты, то это явление может стать вообще массовым.

Другое дело — и вот об этом как раз всем надо серьезно подумать — что зарплаты-то рублевые. И если вдруг резко обрушится белорусский рубль, то все эти усилия по сохранению зарплат бюджетников могут оказаться пустышкой. А это вполне реально, особенно во второй половине года.

- Кстати, эксперты утверждают, что к концу этого года в Беларуси банки накопили около 3,5 миллиардов рублей «невостребоанных экономикой» денег, которые некуда вкладывать. Можно ли говорить о том, что в стране сформировались условия для девальвации рубля в 2020 году?

- Я думаю, что основания ожидать девальвации белорусского рубля в 2020 году достаточно серьезные.

Начнем с того, что в бюджете заложен среднегодовой курс рубля, который значительно выше, чем он есть сейчас: 2.24 к доллару. Но если среднегодовой курс заложен в 2.24 рубля, и при этом в начале года он составляет 2.1 — то вполне можно ожидать, что к концу года он может быть и 2.54 и 2.6, в зависимости от того, когда курс рубля начнет падать. Это первое.

Второй момент: в течение нескольких последних лет рост заработной платы значительно опережает рост производительности труда. А это тоже создает такой инфляционный навес, который может выразиться в девальвации.

В-третьих: растет нагрузка на бюджет в плане обслуживания внешних и внутренних валютных займов, которые для обслуживания в 2020 году потребуют до 4 миллиардов долларов. У нас, к сожалению, статистика, в этом отношении, полузакрытая, поэтому точно сказать, действительно ли эти задачи обеспечены источниками финансирования, сложно.

Конечно до президентских выборов, если они состоятся 30 августа, как предполагает Ермошина, власти постараются ситуацию удержать. Но удержать ее в течение всего года, я думаю, не удастся. Более того, может случиться и такое, что если будет видно, что ситуация совсем уж трещит по швам, то и президентские выборы могут перенести на более ранний срок. Скажем, не на 30 августа, а на 30 мая, тем самым сократив период, в течение которого нужно, как говорится, «день простоять и ночь продержаться».

Поэтому во второй половине 2020 года я радужных горизонтов для властей не вижу. И в связи с этим, может получится так, что в первом полугодии бюджетникам зарплату удержат, чтобы подойти в более радужном настроении к президентским выборам, а после выборов рухнет белорусский рубль — и зарплаты откатятся вслед за ним.