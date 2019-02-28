Говорите, Киселев, говорите! 2 Игорь Яковенко

28.02.2019, 22:35

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Игорь Яковенко

Хвастливые откровения пропагандиста заинтересовали не только журналистов.

В Высшем земельном суде Мюнхена начался суд над Сергеем Киселевым – племянником заместителя генерального директора ВГТРК и телеведущего Дмитрия Киселева. Согласно обвинению, в августе 2014 года Сергей Киселев прошел в Санкт-Петербурге боевую подготовку, чтобы потом воевать на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков.

Флориан Гливицки, судья и пресс-секретарь Высшего земельного суда Мюнхена сообщил, что Киселев младший обвиняется как немецкий гражданин в нарушении закона о контроле за оружием, в подготовке тяжкого преступления против украинского государства и в преступлении, угрожающем национальной безопасности ФРГ.

Правоохранительные органы ФРГ заинтересовались поведением своего гражданина Сергея Киселева после того, как его дядя 7.04.2016 во время пресс-конференции в Минске по случаю открытия пресс-центра "Sputnik Беларусь" сообщил журналистам, что сын его старшего брата Сергей, который постоянно живет в Германии, ездил воевать в Украину.

Дмитрий Константинович похвастался, что его племянник воевал "где-то под Горловкой" и дослужился до должности заместителя командира взвода. На вопрос корреспондента белорусской газеты "Наша Нива" о том, чувствует ли Киселев вину за причастность к смерти тех, кто отправился воевать на Донбасс, насмотревшись его программ, Дмитрий Киселев не ответил. А когда корреспондент Радио Свобода попросил его уточнить, на чьей стороне воевал его племянник, Дмитрий Киселев вообще молча вышел из зала.

В интервью Юрию Дудю, которое Дмитрий Киселев дал в феврале 2019 года, телеведущий продолжал хвастаться своим подвигами своего племянника и сообщил, что Сергея Киселева даже наградили "какой-то медалью".

Хвастливые откровения Дмитрия Киселева заинтересовали не только журналистов. На его слова, сказанные 7.04.2016 на пресс-конференции в Минске, обратил внимание представитель ведомства уголовной полиции при консульстве ФРГ в Киеве. Публичное заявление заместителя генерального директора ВГТРК Киселева о преступлении его племянника немцы тщательно проверили, убедились в том, Дмитрий Константинович на этот раз, против обыкновения, не соврал, после чего завели уголовное дело. Гражданин ФРГ Сергей Киселев был арестован в Болгарии и в августе 2018 года передан Германии, дал признательные показания, при этом в свое оправдание заявляет, что никого не убил. Правда, есть его интервью агентству ANNA-News от 2014 года, в котором Сергей Киселев рассказывает о том, как он доблестно воевал под Донецком и в частности стрелял из гранатомета по украинской бронетехнике. "Я понял, что там идет борьба за русскую землю, за русские города, за русский народ. Где-то месяц размышлял, потом туда отправился", - так Киселев-младший рассказывал о своем участии в войне против Украины в 2014-м.

Судя по всему, Дмитрий Киселев совершенно не смущен тем обстоятельством, что по сути дела совершил публичный донос на собственного племянника. В интервью Федеральному агентству новостей, входящему в медиа империю Евгения Пригожина, Киселев-старший сообщил: "Его судят по европейским законам. То есть они считают, что те, кто воюет против украинского режима в Донбассе, - террористы. А у меня другая позиция. Я считаю, что этот режим – фашистский". В очередной раз заклеймив Европу, где считают, что нужно поддержать Порошенко и "кровавый государственный переворот", Дмитрий Киселев заявил: "А мой племянник Сергей поехал воевать. Он сказал: "Я – русский, я должен встать на сторону добра, на сторону тех, на кого нападают".

Когда Геббельс идейно вдохновлял Холокост, или когда он 18.02.1943 произносил свою речь о тотальной войне, он вряд ли предполагал, что 1.05.1945 года покончит самоубийством, предварительно убив всю свою семью. Геббельс действовал по правилам Третьего рейха, будучи в полной уверенности, что Рейх – это надолго. Киселев, видимо, надеется, что путинизм – это навсегда.

Одних пьянит воздух свободы, других – воздух фашизма. Пьяный воздух путинизма сыграл с Дмитрием Киселевым злую шутку. Долгие годы безнаказанного разжигания войны и ненависти к Западу и Украине, прямых призывов к уничтожению городов и стран, пагубным образом сказались на сознании Киселева. Он явно вообразил, что эта безнаказанность будет продолжаться вечно, и что в мире не найдется управа на него и ему подобных.

Дмитрий Киселев знал, - не мог не знать, что его племянник – гражданин ФРГ. Дмитрий Киселев знал, - не мог не знать, что те действия, за которые в России хвалят и награждают, в Европе называются преступлениями и за них полагается тюрьма. Маловероятно, что когда Дмитрий Киселев в Минске хвастался "подвигами" своего племянника, он совершал целенаправленный донос для того, чтобы его родственника посадили в тюрьму. Профессор Плейшнер, попав в нейтральную Швейцарию, забыл об осторожности, потерял бдительность и погиб. Телеведущий Киселев, рассказывая в Минске, где он чувствовал себя дома, о преступлениях своего племянника, забыл, что нормы путинизма не действуют за пределами путинского рейха и подвел родственника под монастырь.

Три года назад Дмитрий Киселев донес на своего племянника и теперь его судят. Практически каждый эфир киселевых, соловьевых, скабеевых и прочих норкиных содержит состав преступления, а то и нескольких преступлений. Поэтому, пусть говорят и "наматывают" себе сроки. Нет ни малейших сомнений в том, что когда крах путинского режима станет очевидным, они займутся заметанием следов и уничтожением улик. Станут удалять свои видео с ютуба и уничтожать видеоархивы федеральных телеканалов. Поэтому сейчас важно копировать свидетельства их преступлений, создавать архивы по каждому из них, готовить Международный трибунал, который вначале будет общественным, а затем, на основе собранных доказательств, некоторым из обитателей российского телевизора придется предстать и перед настоящим уголовным трибуналом.

В противном случае мы с изумлением увидим, как Соловьев с Киселевым возглавят массовое народное движение за депутинизацию России, а Кургинян станет все с той же пеной выплескивать обвинения против Путина и его режима, уверяя, что он всегда с ним боролся. Все эти люди уже продемонстрировали свое умение переобуваться в воздухе, а отсутствие в России института репутации позволяет им делать это совершенно безнаказанно. Политическая "забывчивость" россиян граничит с массовым политическим склерозом, и Международный общественный трибунал может стать одним из средств лечения этой болезни.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru