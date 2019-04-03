Как бастуют белорусские автомобилисты 3 3.04.2019, 8:28

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Фото: ria.ru

Водители стали одними из самых заядлых оппозиционеров.

На рассмотрение Лукашенко внесли проект указа, по которому платить «дорожный налог» будут по новым правилам. Власти обещали новые правила с 1 апреля, но документа никто так не увидел.

С 2014 года пройти техосмотр без квитанции об уплате дорожного сбора просто невозможно. Поэтому белорусские автомобилисты для себя эту проблему решили просто — бойкотировали ТО. Техосмотр не проходили от четверти до половины машин. Не торопятся с этим водители и сейчас.

«Белнефтехим» сложно обвинить в медлительности. Концерн еженедельно поднимает цены на топливо, превращая поездку на автомобиле в дорогостоящее удовольствие.

Чего ожидать от нового закона о «дорожном налоге» и выйдет ли он в свет? Почему белорусские водители бойкотируют техосмотр? Как белорусские водители реагируют на тактику «Белнефтехима»? Сайт Сharter97.org разузнал у междугороднего перевозчика из Барановичей Владислава:

- Хочется начать с того, что я уже несколько раз слышал о том, что дорожный налог собираются отвязать от техосмотра. Обещали, что сделают это с 1 апреля.

Как видите, ничего пока не поменялось.

Как ИП хочу отметить, что для нас никаких послаблений в проекте нового закона не будет. Об этом уже официально заявили.

Что касается личного транспорта, то я техосмотр пока не спешу проходить.

Многие мои знакомые и раньше его бойкотировали. Ведь зачастую дешевле обходится заплатить штраф, чем постоянно оплачивать техосмотр.

Кроме того, гостехосмотр, в принципе, является очень сомнительным мероприятием. Объясню почему. Согласно статистике только 2% аварий случаются по причине того, что автомобиль находится в плохом техническом состоянии. Вменяемый человек сам заедет на станцию ТО, проведет диагностику автомобиля. Но не нужно делать из этого «обязаловку».

Если кому-то не дорога его жизнь и он продолжает ездить на неисправном автомобиле, то это не водитель, а самоубийца. Если бы количество аварий по причине технической неисправности транспортных средств составляло 30% - можно бы было говорить о необходимости обязательного техосмотра.

У нас же гостехосмотр превратился в прекрасную статью дохода для государства.

- Каким должен быть справедливый дорожный налог в Беларуси?

- Идеальный вариант - полностью включить дорожный налог в стоимость бензина. Других путей для объективного налогообложения я не вижу. Это решило бы абсолютную глупость, которую мы имеем в виде «максимального веса», от которого зависит величина дорожной пошлины.

Cегодня нам предлагают просто платить отдельной статьей дорожный налог. Вот и что для меня меняется?

Более того, дорожная инфраструктура - это богатство страны. Мы - транзитная страна. Почему власти, которые зарабатывают миллиарды долларов на местоположении нашей страны, не могут взять на себя ответственность за наши дороги? Просто они не считают Беларусь родной для них страной. Как испанские колонизаторы на землях Южной Америки. Главное - нажива. А белорусы могут и по «грунтовке» покататься.

Буквально каждый день в СМИ появляются истории о том, как асфальт кладут в грязь и снег, ямы заделывают кирпичами. Вот скажите, мне некуда деньги деть?

- Как вы прокомментируете подорожание бензина в нашей стране?

- Cо стоимостью бензина у нас похожая история. Наша страна - настоящий нефтяной эмират. Половина Европы ездит на бензине, который производят у нас. Нельзя что ли ввести мораторий на эти цены? Я понимаю, что у нас нет своих залежей нефти, но ведь долгое время мы ее у России брали за бесценок, придумывали схемы по ввозу готовых нефтепродуктов, чтобы заработать на своих.

Вся фантазия и энергии идет на то, чтобы «наварить».

Трудно назвать людей, у которых на уме одни шкурные интересы и домики в Дроздах «правительством». Это группка контрабандистов, жуликов и наперсточков. Не даром наша страна стала поводом для шуток и анекдотов про «белорусскую икру и креветки».

C такими мощностями в нефтепереработке можно было раздавать людям бензин бесплатно, либо ввести символическую плату. Но мы имеем дело с дельцами в кабинетах.

- Как вам новая тактика от «Белнефтехима», когда топливо дорожает почти каждые выходные?

- Новая тактика похожа на китайскую пытку, когда каждую минуту на лоб падает капля воды. Я несколько раз стоял в очередях за день до подорожания бензина. Так вот, с каждый разом эти очереди все более и более недовольные.

Тут дело даже не в этой копейке, на которую почти каждые выходные власти повышают цены.

Нас опять держат за дураков, мол, будем на копеечку повышать и все будут довольны. Вот такое отношение возмущает, мол, мы вас перехитрили. Но спешу огорчить Белнефтехим, никого вы не перехитрили. Люди все помнят и ничего не забывают. Деньги белорусы считать научились.

- Сегодня автомобиль в Беларуси это транспортное средство или предмет роскоши?

- Сегодня автомобиль становится огромной обузой. Я занимаюсь транспортными перевозками и прекрасно чувствую это на себе. Когда-то у меня было четыре микроавтобуса, а сегодня осталось два. Вначале власти прижали нас с законом о «регулярных перевозчиках», сегодня дожимают ростом цен на бензин.

Когда человек ездит на «Майбахе», то его мало волнуют цены на бензин и размер дорожного налога. Да и дороги от Дроздов до Минска прекрасного качества.

Знаете, автомобилисты - одни из самых заядлых оппозиционеров. Водители ругают Лукашенко перед каждой заправкой и станцией ТО.

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