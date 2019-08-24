Нефть резко дешевеет из-за очередного решения Китая и США ввести взаимные пошлины 2 24.08.2019, 10:05

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Фото: Reuters

В штопор ушел и российский рубль.

Цены на нефть и курс рубля стремительно покатились вниз в пятницу на фоне неожиданной эскалации торговой войны Китая и США, пишет finanz.ru.

Фьючерсы на нефть Brent, которым утром удавалось держаться выше 60 долларов за баррель, cпикировали почти на 1,5 доллара (2,5%) за 15 минут, а доллар на МосБирже вновь поднялся выше 66 рублей, после того, как министерство торговли КНР анонсировало новый раунд пошлин на американские товары объемом 75 млрд долларов в год.

В ответ на американские тарифы, введение которых было запланировано на осень, но отложено до середины декабря, Пекин с 1 сентября вводит пошлину в 5% на американские соевые бобы. С 15 декабря будет восстановлена 25-процентная пошлина на автомобили из США.

Хотя объявление Китаем меры скромнее по масштабу, чем американские (они касаются товаров на 300 млрд долларов), они застигли рынки врасплох, говорит экономист ING Ирис Панг.

К 20.06 мск нефть Brent подешевела на 2,34%, до 58,52 доллара за баррель, WTI - рухнула на 3,6%, до 53,34 доллара за бочку, нового 2-недельного минимума.

Курс доллара с расчетом завтра на МосБирже вырос на 67 копеек, до 66,0750 рубля, касаясь в моменте отметки 66,2. Евро подскочил на 97 копеек, до 73,6125 рубля. Рынок акций США обвалился на 2,2% по индексу S&P500 и на 2,6% по индексу Nasdaq.

Сюрприз, вероятно, Китай преподнес и Белому дому, который оказался в ситуации, когда нужно реагировать, а подготовленных мер, похоже, нет, говорит Панг.

Первой реакцией Дональда Трампа стал привычный поток утренних твитов, в которых президент США обвинил Китай в воровстве интеллектуальной собственности на сотни миллиардов долларов и неготовности остановить наркотрафик в виде поставок в США фентанила - сильного опиоида, который используется как наркотик, убивая, по словам Трампа, «сотни тысяч американцев в год».

«Нашим великолепным американским компаниям уже сейчас приказано начинать искать альтернативу Китаю, в том числе возвращая бизнес домой и производя товары на территории США. Я отвечу на пошлины Китая сегодня же. Это великолепная возможность для Соединенных штатов», - написал Трамп.

Дальнейшими шагами Китая наверняка станет создание «черного списка» американских компаний, с которыми нежелательно вести бизнес, а также дальнейшая девальвация юаня - до отметки 7,1 за доллар, говорит Панг.

Слабый юань станет новым ударом по сырьевым рынкам и мировой торговле, которая уже переживает худший год с 2008-го. Объемы глобального товарооборота сокращаются год к году впервые за 10 лет, а июле общий объем товарообмена оказался минимальным за два года.

Глобальный индекс PMI уже три месяца находится ниже 50 пунктов - в зоне, свидетельствующей о спаде промышленного производства. Это означает низкий спрос на нефть и другие сырьевые товары, на которые приходится 80% экспортных доходов российской экономики.

Плоды торговой войны уже пожинают «Газпром», переживший в августе рекордный за много лет провал экспорта (на 22%), «Русал», потерявший половину прибыли до налогов за полугодие, а также «Алроса», которая недосчиталась 25% выручки из-за падения спроса в Азии.

Если вслед за промышленностью покатится вниз спрос на уровне рядовых потребителей, возникнет эффект «снежного кома» с реальной угрозой рецессии, говорит аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов.

Единственная хорошая новость - в том, что теперь у ФРС практически не остается выбора, кроме как снизить ставку на заседании 18 сентября, отмечает он.

«Но, во-первых, уровень ставок уже сейчас исторически низок, а во-вторых, низкие ставки, как показывает опыт Европы, не всегда способны активизировать экономическое развитие и для улучшения перспектив для мировой экономики монетарных стимулов будет недостаточно», - предупреждает Сабитов: нужен торговый компромисс, но пока ситуация движется в прямо противоположном направлении.