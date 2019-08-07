С 7 августа ГАИ усиленно начнет проверять техосмотр 7.08.2019, 7:47

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Белорусы массово не платят дорожный налог.

Начиная с сегодняшнего дня и до 17 августа ГАИ страны уделит особое внимание наличию техосмотра у автомобилей. Как сообщает сайт МВД, в различных населенных пунктах сотрудники ГАИ проверят автомобили на наличие допуска к участию в дорожном движении.

Массовое игнорирование прохождения процедуры ТО началось в Беларуси после введения так называемого дорожного налога. С 2014 года пройти техосмотр можно только при наличии квитанции об оплате госпошлины. В этом году налог от ТО хотели отвязать, но пока механизм не изменился.

Так, этом году сотрудники ГАИ выявили более 195 тысяч фактов участия в дорожном движении без пройденного техосмотра. Повторно в течение года за такое нарушение задержано более 75 тысяч водителей.

— За прошлый год в республике на 13% выросло число ДТП из-за технических неполадок автомобилей, — рассказал вриод начальника УГАИ МВД Александр Цегельник. — Число погибших в таких авариях людей повысилось почти на 67%, раненых — на 74%. В этом году произошло 8 ДТП, в которых 3 человека погибли и 27 получили ранения.

Как раз сейчас в суде рассматривается дело о громкой аварии на МКАД с 3 погибшими: обе машины, которые столкнулись на дороге, были без ТО. Причиной аварии сам этот факт не стал, но, по сути, этих машин вовсе не должно было быть на дороге.

Напомним, за езду без техосмотра предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин (от 25,5 до 76,5 рубля). В случае повторного совершения в течение года такого же нарушения налагается штраф в размере от 2 до 5 базовых величин (от 51 до 127,5 рубля).