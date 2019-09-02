Зеленский собрал руководство Рады, Кабмина и силовиков: онлайн-трансляция 3 2.09.2019, 13:07

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На совещании президент Украины пообещал быстрые реформы.

В понедельник, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский собрал на встречу руководство Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов Украины.

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, совещание началось в 12:00.

На совещании президент Украины пообещал "горячие" реформы, ведь по его мнению, для этого есть политическая воля всех ветвей власти, сообщает Украинская правда.

"Чтобы быть демократической страной, нужна система сдержек и противовесов. Но давайте честно, между нами, 28 лет она работала очень гибридно: фактически как система сдержек аппетитов и хотелок... Все ветви власти были как лебедь рак и щука (из известной басни -ред), от чего наша страна в лучшем и случае стояла прямо на месте", - сказал Зеленский.

По его словам теперь, "все это идет прошлое". Глава украинского государства заверил, что "сейчас есть уникальный шанс провести все необходимые реформы":

"Для этого есть все: политическая воля президента, есть большинство в Верховной Раде есть настроенное работать правительство. Нет только одного - времени. Общество не будет ждать несколько лет".