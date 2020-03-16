Лукашенко о коронавирусе: Трактор вылечит всех 57 16.03.2020, 16:02

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Диктатор в бреду.

Во время совещания с чиновниками Лукашенко отметился очередным безумным советом по "борьбе с коронавирусом". Он заявил, что "эпидемиологическая ситуация в Беларуси пока лучше, чем в другие обычные непроблемные годы", сообщает ctv.by:

- Без всякой паники работайте с людьми. Не было бы счастья да несчастье помогло, как говорят в народе.

Ну хоть научили нас ухаживать за собой, кто не умел: вовремя руки мыть, полоскать – это тоже полезно.

Но не надо никакой паники, надо просто работать. Особенно сейчас на селе, приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит, - сказал Лукашенко.

Напомним, в Беларуси не предпринимаются никакие меры карантинного характера. белорусские власти досрочно прекратили карантин в БНТУ, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, а министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что его министерство "оценивает риск развития тяжелых форм болезни как не очень высокий". Также глава Минздрава заявил об "особых преимуществах Беларуси в борьбе с коронавирусом".

В это же время страны-соседки Беларуси ввели беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом. Страны-соседки Беларуси закрыли границы для иностранцев. Даже РФ закрывает границу с нашей страной.