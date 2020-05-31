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Видеофакт: Задержание милицией лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича

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  • 31.05.2020, 13:11
  • 20,155
Видеофакт: Задержание милицией лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича
Николай Статкевич

Милиционеры отказывались показать документы.

Оппозиционный политик Николай Статкевич был задержан по дороге к Комаровскому рынку в Минске.

Об этом сообщает телеграм-канал Nexta.

На видео видно, как политика преследуют люди, а потом останавливают авто, в котором он находился.

Возле Комаровского рынка проходит легальный пикет по сбору подписей за кандидата в кандидаты в президенты Светланы Тихановской. Два дня назад в Гродно был задержан ее муж, известный блогер Сергей Тихановский.

В интервью «Радыё Свабода» жена Статкевича Марина Адамович сообщила, что люди, захватившие Николая, были в штатском и отказывались показать документы. Она написала в милицию заявление о насильственном похищении мужа.


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