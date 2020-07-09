Последний свидетель преступлений в Хатыни Виктор Желобкович умер от коронавируса 12 9.07.2020, 12:51

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Фото: sb.by

У него не было тяжелых заболеваний, кроме COVID-19.

86-летний Виктор Желобкович ушел из жизни 24 мая

Перед смертью он был в больнице, поэтому ходили слухи, что смерть могла быть вызвана коронавирусом либо пневмонией, но подтверждений тогда не было.

В интервью tut.by анестезиолог-реаниматолог Игорь Таболич, работающий в 1-й клинической больнице Минска, рассказал, что Виктор Желобкович был его пациентом.

«У меня был пациент, последний выживший в Хатыни. Очень адекватный пожилой мужчина и довольно крепкий, лежал у нас, у него был положительный тест на COVID-19. Потом он стабилизировался, и мы его перевели из реанимации, но в течение недели состояние снова ухудшилось, после чего снова доставили к нам, но помочь уже не смогли.

У него не было тяжелых заболеваний, от которых он мог умереть в ближайшее время, если бы не коронавирус», — рассказал Таболич.

Доктор также добавил, что «у нас какое-то время в официальной статистике смертности по COVID-19 было до пяти умерших пациентов в день по стране. Но были дни, когда только в одной нашей больнице умирали три-четыре человека, у которых мог быть положительный результат теста на COVID-19. Порой посмертно в реанимации пациенту могут выноситься два основных диагноза, потому что мы не можем однозначно сказать, какое заболевание стало причиной смерти. Мы пишем два диагноза, и бывают ситуации, когда COVID-19 идет вторым диагнозом или вообще сопутствующим, а в статистику попадает первый. Пациенты с COVID-19 идут на вскрытие, но не все родственники хотят, чтобы родного им человека вскрывали, они говорят, что им все равно, какой диагноз мы напишем».