Дмитрий Гордон: Не исключено, что через несколько месяцев «Талибан» будет стоять у границ России 4 13.08.2021, 14:30

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Дмитрий Гордон

Путину придется делать непростой выбор.

Исламистское движение "Талибан", которое активизировалось в Афганистане и начало наступление на подконтрольные правительству страны регионы, вскоре может выйти на границы центральноазиатских стран – союзников России. Такое мнение 12 августа в эфире телеканала "Наш" высказал основатель интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон.

"Вы знаете, какая у России самая главная проблема сейчас? Афганистан и Пакистан. Мало кто понимает, что происходит сегодня. США совершили блестящий геополитический ход, уйдя из Афганистана", – считает Гордон.

По его мнению, под ударом сейчас находится пять стран в Центральной Азии, три из которых – Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан – имеют общую границу с Афганистаном.

"Представьте себе подбрюшье России: Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Пять бывших союзных республик являются подбрюшьем России, в котором Россия имеют свою и агентуру, и клиентуру, и сферы влияния... В Таджикистане, напомню, находится мощная российская база, там стоит российская армия, – сказал Гордон. – Что происходит сейчас в Афганистане? А его надо рассматривать вместе с Пакистаном [который, по некоторым данным, оказывает поддержку талибам]. В этих странах дети держат оружие и стреляют. Наши ребята, которые воевали в Афганистане, хорошо это помнят: в кишлак заходишь, а там дети с автоматами Калашникова. "Талибан" сейчас захватывает город за городом, провинцию за провинцией. Сегодня они захватили Кандагар. Вскоре они выйдут на границу с подбрюшьем России".

Журналист отметил, что в Афганистане живет много узбеков, таджиков и туркменов, которые могут "очень захотеть воссоединиться со своими братьями в соответствующих государствах".

"И очень не исключено, что через несколько месяцев "Талибан" будет стоять у границ Российской Федерации, и России придется стягивать туда армию отовсюду, потому что главная угроза не с запада будет, а с востока. И здесь очень интересная ситуация, потому что те армии, которые сосредоточены на границе с Украиной, очень понадобятся на российской границе", – предположил Гордон.

Он высказал мнение, что под угрозой в том числе может оказаться часть территории Казахстана, где проживает русскоязычное население.

"Я думаю, что под угрозой (я сейчас скажу важную вещь для наших братьев-казахстанцев) могут оказаться северо-восточные области Казахстана, в которых живет преимущественно русскоговорящее население. Если будет угроза непосредственно для России, я не исключаю, что регулярная российская армия может войти в Северный Казахстан для оказания помощи русским перед лицом "Талибана", – сказал Гордон.

Он считает, что в этой ситуации президенту РФ Владимиру Путину придется делать непростой выбор.

"Перед Путиным сейчас выбор стоит, что делать: сдавать своих партнеров Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и так далее на растерзание "Талибана" или воевать. Если сдавать, то Путин слабый, и талибы выходят на границу с Россией. Если воевать, то не будем забывать, что [во-первых] у Пакистана есть ядерное оружие, а во-вторых, если гробы пойдут из Афганистана, Таджикистана в Россию, как Путину объяснить русским матерям, зачем их дети опять погибают в Афганистане? Вот самая большая проблема России на ближайшие месяцы", – сказал журналист.

Он считает, что в Украине нужно следить за развитием ситуации в Афганистане и анализировать, как она может повлиять на обстановку в регионе.

"То, что американцы быстро вышли из Афганистана, – это удар по России. Техничный удар по России. И в этой ситуации украинским стратегам, если они еще остались, нужно внимательно изучать обстановку и быть готовым к событиям", – сказал Гордон.

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