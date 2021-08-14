Ключ к определению судьбы Лукашенко 8 14.08.2021, 11:34

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Его режим стал позором для Европы.

Год назад, 9 августа 2020 года, после кампании, вселившей столько надежд, белорусские избиратели выразили желание перемен. По крайней мере, на это указывали наши опросы и независимые подсчеты на избирательных участках. Однако Лукашенко сфальсифицировал результаты. С этого момента началось жестокое противостояние граждан и диктатора Лукашенко, пишет в редакционной статье издание Le Monde (перевод — inosmi.ru).

Этот деспот выжил благодаря поддержке Москвы и, в частности, ФСБ, российской политической полиции, которая оказывает неоценимую помощь своему партнеру в Минске, белорусскому КГБ, который даже не сменил имя их общего прародителя.

Помимо преследований своих граждан, Лукашенко превратил Белоруссию в государство-хулиган на европейском континенте. Сегодня он без стыда манипулирует таким оружием, как миграция: Литва уже несколько недель сталкивается с массовым наплывом беженцев из Ирака, Сирии и Африки, которые прибывают через белорусскую границу после того, как их доставляют самолетом в Минск.

Европейский Союз должен защищаться от Беларуси. Он больше не признает г-на Лукашенко законным правителем. ЕС также вынужден был ввести серию санкций против Минска. Он должен продолжать двигаться в этом направлении, отдавая предпочтение мерам, которые направлены на наказание режима и виновных в репрессиях.

Но ни в Брюсселе, ни в Лондоне, ни в Вашингтоне нельзя упускать из виду факт, что за этим режимом, ставшим позором Европы, стоит президент Владимир Путин, который сохраняет в своих руках в Москве ключ к определению судьбы Александра Лукашенко.

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