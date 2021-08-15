Аномальная жара: Испания установила предварительный температурный рекорд 15.08.2021, 9:32

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Экстремальные температурные показатели зафиксировали в Кордове.

В субботу, 14 августа, Испания установила новый предварительный температурный рекорд — 47° C.

Об этом сообщает AP со ссылкой на Государственное метеорологическое агентство Испании.

Потенциальный новый рекорд был зафиксирован в Монторо, Кордова. В случае подтверждения это превысит предыдущий рекорд страны (46,9° C), установленный неподалеку в июле 2017 года.

Государственное метеорологическое агентство Испании заявило, что за последнее десятилетие зарегистрировали 24 показателя аномальной жары, что вдвое больше, чем за предыдущие 30 лет.

Жара наступила через несколько дней после того, как Сицилия сообщила о температуре 48,8°, которая также ожидает подтверждения и станет самой высокой из когда-либо зарегистрированных в Европе.

Текущий рекорд жары в Европе был установлен в 1977 году в Афинах — 48° C.

Всемирная метеорологическая организация сообщила, что температуры, которые регистрируются в Средиземноморье, выходят за рамки типичной для этого региона жаркой и сухой погоды в августе. Они являются экстремальными, чего можно ожидать от изменения климата.

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