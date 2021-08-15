закрыть
15 августа 2021, воскресенье, 12:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Аномальная жара: Испания установила предварительный температурный рекорд

  • 15.08.2021, 9:32
  • 2,452
Аномальная жара: Испания установила предварительный температурный рекорд

Экстремальные температурные показатели зафиксировали в Кордове.

В субботу, 14 августа, Испания установила новый предварительный температурный рекорд — 47° C.

Об этом сообщает AP со ссылкой на Государственное метеорологическое агентство Испании.

Потенциальный новый рекорд был зафиксирован в Монторо, Кордова. В случае подтверждения это превысит предыдущий рекорд страны (46,9° C), установленный неподалеку в июле 2017 года.

Государственное метеорологическое агентство Испании заявило, что за последнее десятилетие зарегистрировали 24 показателя аномальной жары, что вдвое больше, чем за предыдущие 30 лет.

Жара наступила через несколько дней после того, как Сицилия сообщила о температуре 48,8°, которая также ожидает подтверждения и станет самой высокой из когда-либо зарегистрированных в Европе.

Текущий рекорд жары в Европе был установлен в 1977 году в Афинах — 48° C.

Всемирная метеорологическая организация сообщила, что температуры, которые регистрируются в Средиземноморье, выходят за рамки типичной для этого региона жаркой и сухой погоды в августе. Они являются экстремальными, чего можно ожидать от изменения климата.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Cиние пальцы как черная метка
Cиние пальцы как черная метка Артем Черников
Музея массандры не будет
Музея массандры не будет Ирина Халип
Кто в стране хозяин?
Кто в стране хозяин? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Мы стали наконец взрослыми
Мы стали наконец взрослыми Наталья Радина