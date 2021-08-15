Власти провоцируют рабочих 10 15.08.2021, 12:09

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Водителя ОАО «Савушкин продукт» обманули с компенсацией и избили.

Водителю молоковоза ОАО «Савушкин продукт» Вячеславу Есьману, получившему производственную травму, отказывают в компенсации и избивают.

«Мы уже публиковали эту вопиющую историю, которая возымела свое ужасное продолжение», - сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

В ответ на заявление о материальной компенсации после перелома тазобедренных костей при падении с молоковоза пришел отказ, подписанный председателем провластного профсоюза Шмыкой.

А затем Вячеслава Есьмана, работающего на предприятии не один десяток лет, вызвал на беседу инженер по технике безопасности и хотел заставить подписать акт о травме, в котором всю вину перекладывали на водителя.

Когда Вячеслав Есьман не согласился с актом, этот бандит схватил его за одежду и с силой ударил об стену, на что Есьман вызвал сотрудников ГОВД, которые составили протокол.

Эта история — яркий пример лукашистского беспредела, который уже проник во все сферы жизни и подталкивает рабочих к борьбе за своих товарищей.

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