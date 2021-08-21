Самые эффективные санкции вводит против себя… Лукашенко

Самые эффективные санкции вводит против себя… Лукашенко4
- 21.08.2021, 13:25
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Чтобы победить, бастовать придется и частным компаниям.
«Продолжаем список компаний с иностранными владельцами, которые попали под угрозу. Первую часть мы публиковали здесь», — пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
Вчера владелец сети магазинов «Мартинн» (36 объектов в 18 городах) литовец Мартинкявичюс заявил о том, что приход в Беларусь был ошибкой. Эта компания также попала в черный список.
В первой части мы говорили про большую часть фармкомпаний. Многие их них принадлежат Скоромнику, который входил в топ-100 успешных бизнесменов Беларуси по версии «Ежедневника».
Еще одной компанией в списке является ИТСУП «Медисфера», которая является монополистом в сфере продажи аппаратов МРТ. Директор компании Ранчинский проходил по делу академика Белецкого как взяткодатель и получил два года химии.
Кроме того, в списке:
ИПУП «Вланпак» - актив Coca-Cola, компания производит соки и некторы «Добрый», Magic, Joy.
ИУНПП «Самсолюшнс» - айти-компания, контролируемая Андреем Бахиревым.
«СофтЭфИкс Дэв» - еще одни айтишники из ПВТ.
ИООО «Тэлко» - финская компания-дистрибьютор пластмасс, химикатов и смазочных материалов.
ТУП «Боненкамп» - поставщик шин с немецкими корнями
«ВМГ Индустри» (Могилев) - один из крупнейших производителей корпусной мебели с литовскими корнями.
«Мебелаин» - еще одна компания по производству мебели с литовскими корнями.
ЗАО «Инволюкс» - тоже производитель мебели.
ООО «Делком40» - производитель мебели с польскими корнями.
ООО «БРВ-Брест» - мебельный бренд Black Red White, тоже Польша.
ИПУП «Декора Ист» - производство отделочных материалов, Польша.
ООО «КАН-терм Бел» - инженерная сантехника, Польша.
ИП «Инко-фуд» - производство продуктов из мяса с польскими корянми.
«Белтектс Оптикс» (Лида) - одна из ведущих компаний по производству оптических приборов гражданского назначения, тоже с литовскими корнями.
ООО «Автоидея» (Минск) – дилер BMW и Mini, корни в Литве.
ООО «Автолюкс» - сеть СТО по всей Беларуси.
«ДОЮС БелАгроБалтик» (Могилев, Брест, Сморгонь) – дилер мировых брендов сельскохозяйственной техники, литовские корни.
ОАО «Винктех ЛТ» - один из лидеров по продаже комплектующих для производства окон и дверей. Тоже литовские корни.
ИООО «Профили вокс» - производство пластмассовых изделей для строительства.
СООО «ДПА» - латвийская компания, которая предоставляет широкий спектр айти-решений и услуг, золотой партнер Microsoft.
ООО «Флоренс Компани» - осуществляют генподрядную деятельность в Республике Беларусь, России и Казахстане.
ООО «Инвестиционная компания «Стратег» - группа компаний, занимающаяся сдачей в аренду помещений, представлена в России, Латвии, Великобритании.
ИПУП «Актив шуз» - производитель военной, туристической, охотничьей обуви.
ИПУП «Зип24» - производитель холодильного оборудования с литовскими корнями.
ИООО «Продексим» - переработка и консервирование рыбы.
ООО «Модерн-Экспо» - украинская компания по производству мебели, которая работает в 70 странах мира.
ИООО «Ривал сварка» - все для сварки, резки и обработки металла, Польша.
ИТПУП «Холодинтернешнл Плюс» - холодильное оборудование.
«Интермик» - оптовая торговля электронным оборудованием.
ИООО «Эко-энерго», ООО «ХСХ Хими», ИООО «Харды тулс», «Йорк компани» - польские компании.
ПУТП «Стопил Санок БР» - производитель резинотехнических изделий, Польша
ООО «Открытые инвестиции» - форекс-компания.
ООО «БоипромСервис», ОДО «Бульбаш» (Барановичи), ООО «УК Практик-Центр», ООО «АЛС-Инвест», «СГК Трейд», ООО «Бел Органика», ООО «ПЦЦ Консьюмер Продактс Навигатор» - польские компании.
Обратим внимание, что здесь компании с корнями в основном в Литве, Латвии и Польше. Однако есть и украинская компания. Хунта любит стрелять по себе. Куда будет следующий выстрел? Мы уже говорили, что самые эффективные санкции вводит против себя сама хунта.
Пожелаем ей в этом удачи. Последние заявления про то, что ни один волос не упадет с головы честного бизнеса, только подтверждают это. Чтобы победить, бастовать придется в том числе и частным компаниям. Не можете бастовать - уходите в отпуск всем офисом. Это тоже форма забастовки.