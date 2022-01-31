«Одновременно и врачи заболели, и пациенты пошли» 3 31.01.2022, 18:47

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Врач из Минска — об очередях в поликлиники и статистике заболевших.

С редакцией Zerkalo.io связался врач одной из минских городских поликлиник. Он рассказывает, что в последнюю неделю наблюдает резкий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Собеседник пояснил, почему утром в столице у поликлиник могли выстраиваться очереди, и показал данные по заболеваемости пациентов в своем учреждении здравоохранения (и они заметно отличаются от тех, что публикует Минздрав).

Кирилл (имя изменено) работает врачом общей практики в одной из минских поликлиник. Медик поделился сведениями по количеству пациентов, которые пришли на прием в субботу 29 января, а также числом положительных на COVID-19 тестов. Эти данные, по словам врача, получают все его коллеги.

По информации Кирилла, в субботу в «красной зоне» его поликлиники приняли 120 человек, в остальных кабинетах врачи зарегистрировали 110 первичных обращений с ОРВИ, еще 8 — с COVID-19. Всего в поликлинике в тот день взяли 164 ПЦР-теста. Также в этот день в учреждении получили 210 положительных результатов тестов на коронавирус, которые накануне отправили на исследование (собеседник не может уточнить, в какой именно день и какое количество мазков отправляли в лабораторию). Важно отметить, что мы не можем подтвердить подлинность этих данных.

— За сегодня тоже пришло около 200 положительных результатов, но, опять же, я не знаю, когда их отправляли. Обычно мазки делаются в среднем два дня, — говорит врач. — Подъем мы видим буквально с прошлого понедельника: 200, 300 положительных тестов, куча вызовов на дом. И если раньше люди вызывали и с гипертензией, например, с другими вопросами, то теперь все вызовы — с температурой. Сейчас — колоссальный подъем, за последние несколько дней произошел резкий скачок.

— Сегодня, по статистике Минздрава, зафиксировали 1956 новых случаев, вчера их было 2387, позавчера — 2302. Но даже если учитывать, что эти показали стали выше, чем раньше, их трудно сопоставить с теми цифрами, что приводите вы только по вашей поликлинике.

— Да. Именно поэтому я и доношу эту информацию до пациентов, никогда не скрываю. Хотя они иногда не верят: спрашивают, почему такая очередь, ты говоришь про количество заболевших, а они в ответ тебе приводят официальную статистику. Может, конечно, у нас врачи отличаются от всех в республике, берут больше всего мазков и люди больше болеют, но это очень маловероятно. На уровне поликлиники мы отправляем все данные в центры гигиены и эпидемиологии, а что происходит с этими данными потом — самому интересно.

Сегодня утром у столичных поликлиник выстраивались в очереди. Минздрав объяснял такой наплыв выходными, которые были накануне, а также желанием многих людей сделать тесты амбулаторно, так как у них дома кто-то болеет. Врач, обычно работающий на приеме, согласен с таким пояснением, но добавляет и другую причину.

— На самом деле, очереди в понедельник — это логично. Многим людям нужен больничный, и они идут с утра в поликлинику. Я не вижу в этом ничего экстраординарного, хотя отмечу, что сейчас болеет больше людей. Почему они на улицах стояли? Скорее всего, внутри поликлиник не хватает места. Когда я сам работал в «красной зоне», люди тоже стояли на улице — в помещении перед кабинетом мало места, — поясняет Кирилл. — Основная масса людей идет утром, в районе 12 часов поток пациентов становится меньше, и где-то до 15 часов все, кто пришел с утра, успевают дойти до врача. Вечером в понедельник уже обычно мало людей. По крайней мере, у нас в поликлинике я не слышал, чтобы сотрудники очень поздно уходили. Мои пациенты, в основном, не жалуются на то, что просидели несколько часов под кабинетом — сами все понимают. Но сейчас одновременно и врачи заболели, и пациенты пошли.

Медик также отмечает, что выросла нагрузка именно на поликлиники, а не на больницы, и объясняет, почему так происходит:

— Многие уже болеют по второму или третьему кругу, в том числе многие привитые, но переносят все намного легче. Сейчас обычно госпитализируешь не больше двух-трех человек в день, а в первые волны бывало по шесть-семь.

Врач общей практики также отметил, что сотрудники поликлиники не знают, у скольких из заболевших пациентов «омикрон». По его словам, такие данные им не поступают, а сами специалисты их не запрашивают, так как «лечения от коронавируса все равно нет, а как лечить симптомы, известно».

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