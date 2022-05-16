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Прогноз о развитии ситуации в Беларуси от Дмитрия Бондаренко

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  • 16.05.2022, 11:45
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Прогноз о развитии ситуации в Беларуси от Дмитрия Бондаренко
Дмитрий Бондаренко
Фото: Charter97.org

Нужна решимость и сильные союзники.

В Вильнюсе в центре «Дапамога» прошла встреча представителей белорусской диаспоры в Литве с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко.

Отвечая на многочисленные вопросы политик рассказал об истории белорусского Сопротивления, результатах белорусской революции, о том, что делать белорусам, оказавшимся за рубежом, необходимости поддержки белорусских добровольцев, воюющих за Украину, недопустимости обхода международных санкций против режима Лукашенко. Также оппозиционер дал свой прогноз относительно развития ситуации в Беларуси.

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