Прогноз о развитии ситуации в Беларуси от Дмитрия Бондаренко

Прогноз о развитии ситуации в Беларуси от Дмитрия Бондаренко4
- 16.05.2022, 11:45
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Нужна решимость и сильные союзники.
В Вильнюсе в центре «Дапамога» прошла встреча представителей белорусской диаспоры в Литве с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко.
Отвечая на многочисленные вопросы политик рассказал об истории белорусского Сопротивления, результатах белорусской революции, о том, что делать белорусам, оказавшимся за рубежом, необходимости поддержки белорусских добровольцев, воюющих за Украину, недопустимости обхода международных санкций против режима Лукашенко. Также оппозиционер дал свой прогноз относительно развития ситуации в Беларуси.